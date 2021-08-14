الميركاتو الصيفي 2021 | هل انتقل عبد الله السعيد إلى الزمالك؟

انتشرت منذ نهاية الأسبوع الماضي عدة تقارير عن تحضير إدارة الزمالك لإبرام صفقة مدوية خلال الميركاتو الصيفي 2021، قيل انها تتعلق بانضمام صانع الألعاب الدولي المصري السابق «عبد الله السعيد» من بيراميدز.

لكن إدارة نادي بيراميدز نفت استعدادها للاستغناء عن خدمات عبد الله السعيد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وأكدت لوسائل الإعلام المحلية تمسكها ببقاء اللاعب المخضرم لموسم آخر.

وأوضح مصدر مسؤول داخل بيراميدز في حديثه لموقع صدى البلد المصري استعداد عبد الله السعيد للاستمرار للموسم المقبل 2023/2022، وإنه لن ينتقل للزمالك كما أشيع، حيث لا توجد مفاوضات بين إدارة الناديين حتى الآن.

وأضاف «عبد الله السعيد لاعب مؤثر بشكل كبير في الفريق، لكن لا يمنع ذلك في أن الاحترافية تلعب دورًا، والأصلح لبيراميدز هو استمراره مع الفريق».

واُتهمت وسائل الإعلام المحلية بمحاولة زعزعة الاستقرار داخل بيراميدز من قبل إدارة النادي، حيث قال نفس المصدر «بيراميدز ينافس بشكل كبير في الدوري المصري والبطولات الأفريقية، لهذا تتردد أبناء كثيرة عن النادي لإيجاد ثغرة ما لصناعة بلبلة بين اللاعبين والجهاز الفني، لكن هذا لن يحدث».

ويحتل نادي بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة بعد الخسارة الصادمة التي تعرض لها على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة أول أمس الخميس بهدف دون رد أمام المصري البورسعيدي.

ويحتاج فريق (الأسيوطي سبورت سابقًآ) إلى تحقيق الفوز في الـ 4 مباريات المتبقية له في منافسات الدوري المصري أمام أندية «الجونة وأسوان ومصر المقاصة وغزل المحلة» على أمل حجز مركزًا لنفسه في منافسات الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل 2022/2021.

وكان بيراميدز خسر نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي بهدف دون رد على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط نهاية عام 2020، وفي نسخة 2021 ودع من نصف النهائي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية أمام الرجاء البيضاوي على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.