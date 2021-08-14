محمد صلاح يقود تشكيلة ليفربول في افتتاح الدوري الانجليزي أمام نوريتش

يقود النجم المصري محمد صلاح تشكيلة ليفربول الأساسية في افتتاح الدوري الانجليزي أمام نوريتش سيتي بعد عصر اليوم السبت 14 أغسطس، ويجاور صلاح في الخط الأمامي الثنائي ديوجو جوتا وساديو ماني.

وفضل المدير الفني لليفربول «يورجن كلوب» إخراج الثنائي جوردان هندرسون وتياجو ألكانتارا من حساباته في هذه المباراة لعدم تعافيهما من الإصابة.

ويغيب كذلك آندرو روبرتسون بسبب إصابة في الكاحل غيبته عن جميع مباريات ليفربول التحضيرية قبل بداية الموسم، كما يغيب كورتيس جونز بسبب ارتجاج في المخ تعرض له في ودية أوساسونا يوم الاثنين الماضي.

وسيتواجد على دكة بدلاء ليفربول هارفي إيليوت وفابينيو وروبرتو فيرمينو وجو جوميز، والمدافع الجديد إبراهيما كوناتي، وثنائي الهجوم ديفوك أوريجي ومينامينو، واللاعب الويلزي الصاعد وودبورن.

تشكيلة ليفربول الأساسية ضد نوريتش سيتي:

أليسون بيكر

تسيميكاس – فان دايك – جويل ماتيب – أليكسندر آرنولد

نابي كيتا – جيمس ميلنر – أوكسليد تشامبرلين

ساديو ماني – ديوجو جوتا – محمد صلاح