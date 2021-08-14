مباراة برشلونة وسوسيداد ستشهد حضور 20 ألفًا في كامب نو

أكد المدير الفني الهولندي رونالد كومان حضور 20 ألف متفرج في مباراة برشلونة وسوسيداد المقرر لها على ملعب كامب نو يوم غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الافتتاحية من الدوري الاسباني.

وترددت أنباء عن إمكانية حضور 30 ألف متفرج في مدرجات ملعب كامب نو الذي يتسع لـ 98 ألف متفرج، قبل أن يؤكد كومان في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة السماح بحضور عدد 20 ألفًا فقط.

وتسبب شرط الحكومة بالحفاظ على مسافة 1.5 متر بين المُشجعين في تقليص عدد الحضور إلى هذا الحد غير المُرضي بالنسبة لأنصار النادي الكتالوني، الذين حرموا من دخول كامب نو لأكثر من سنة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبعد إجراء الحسابات الخاصة بمدرجات ملعب كامب نو، أكدت إدارة برشلونة انها لن تستطيع الوفاء بدخول 30 ألف شخص مع تطبيق شرط المسافة، لذلك انخفض عدد الحضور إلى 20 ألف شخص فقط.

وأُفتتح الدوري الاسباني يوم أمس الجمعة 13 أغسطس بمباراة بين فالنسيا وخيتافي انتهت بفوز الأول بهدف دون رد على ملعب المستايا، وحضر حوالي 10 آلاف متفرج، علمًا بأن الملعب يتسع لـ 55 ألف مقعد.

وتقام 4 مباريات اليوم السبت في إطار الجولة الأولى من الليجا، أبرزها بين آلافيس وريال مدريد، وتقام يوم غد الاحد 5 مباريات، حيث سيلعب حامل اللقب على ملعب سلتا فيجو بالايدوس في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينيتش.