مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس في الجولة الأولي من الدوري الاسباني، في إحدى مباريات اليوم السبت 14 أغسطس 2021.

يفتتح ريال مدريد مبارياته في الدوري الاسباني بالموسم الجديد 2021-2022 عندما يحل ضيفاً على ديبورتيفو الأفيس والتي يستضيفها ملعب مينديزوروزا بمدينة فيتوريا.

تنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد والافيس في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الاسباني على قناة بي إن سبورت hd 1 بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل المباراة على قناة بي إن سبورت بريمير 1 وقناة بي إن سبورت كونكت، بالأضافة الى قناة كانال بلاس 2 البولندية.

يظهر ريال مدريد للمرة الأولى بشكل رسمي بعد رحيل مدربه الفرنسي “زين الدين زيدان”، وعودة الإيطالي “كارلو أنشيلوتي” لقيادة النادي الملكي، حيث يسعى هذا الموسم لاستعادة لقب الدوري الاسباني الذي فقده الموسم الماضي لصالح غريمه أتلتيكو مدريد.

وخاض ريال مدريد وديتين بقيادة الايطالي “أنشيلوتي” لم يعرف فيهما طعم الفوز، حيث تعرض للهزيمة أمام رينجرز الاسكتلندي بنتيجة 1-2، قبل أن يتعادل سلبياً أمام ميلان الايطالي.

ويعول ريال مدريد في لقاء اليوم على عامل الأرقام والتاريخ من أجل تخطي عقبة ألافيس ولا سيما وأن اللقاء خارج ملعبه، إلا أن لغة الأرقام تشير إلى أن ريال مدريد له الكلمة العظمى خلال منافسته مع ديبورتيفو ألافيس حيث أن الفريقان تقابلا من قبل في 32 لقاء، حقق ريال مدريد الفوز في 26 مباراة بنسبة، بينما فاز ألافيس في 4 لقاءات فقط، وتعادل الفريقان في 4 مباريات.