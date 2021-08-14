ارسنال يُنعش خزائنه المتأثرة بصفقة بن وايت بأموال نيوكاسل يونايتد

أنعش ارسنال خزائنه المتأثرة بشراء قلب الدفاع الانجليزي بن وايت من برايتون بمبلغ 58 مليون يورو في وقت سابق من الميركاتو الصيفي 2021، عن طريق بيع أحد أهم لاعبيه الصاعدين لنيوكاسل يونايتد مطلع هذا الأسبوع.

ووافقت إدارة ارسنال على تحويل نيوكاسل يونايتد لإعارة صانع الألعاب الإنجليزي الشاب «جو ويلوك» إلى صفقة دائمة مقابل 29.4 مليون يورو يوم أمس السبت، ليتم تقديمه لوسائل الإعلام في مفاجأة غير متوقعة لعشاق المدفعجية الذين توقعوا عودته بعدما سجل 8 أهداف في 14 مباراة مع الماكبايس.

وأثبت جو ويلوك نفسه بسرعة قياسية مع نيوكاسل يونايتد في نهاية الموسم الماضي 2021/2020 بتسجيل 8 أهداف، من بينهم 7 في آخر سبع جولات من البريميرليج أمام توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد وليفربول وليستر سيتي ومانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد وفولهام.

وانضم صاحب الـ 21 عامًا لصفوف نيوكاسل يونايتد خلال الميركاتو الشتوي 2021، وشارك لأول مرة كبديل أمام ساوثامبتون في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة 23 من البريميرليج يوم 6 فبراير، وشهد تسجيله لهدف في الدقيقة 16.

ومن المفارقات، كانت آخر مباراة لويلوك بقميص آرسنال لمدة دقيقة واحدة أمام ساوثامبتون أيضًا في الجولة 20 من الدوري.

وقال ويلوك الذي ساعد نيوكاسل على احتلال المركز ال12 في الردهات الأخيرة من الموسم الماضي «سعيد بوجودي هنا، أحببت الوقت الذي قضيته مع نيوكاسل الموسم الماضي، وسعدت بالعودة كي أكون لاعبًا في صفوف الفريق».

واعترف ويلوك بأن رحيله عن آرسنال أمر مؤثر بالنسبة له، لكنه يرى أن تلك الخطوة كان لابد منها للحصول على المزيد من الدقائق.

وأوضح اللاعب «مغادرة آرسنال خطوة كبيرة لكن تلك الخطوة هي القرار الصائب، انتقلت إلى الفريق المناسب في الوقت المناسب، وأود التوجه بالشكر لكل من في آرسنال على دعمهم لي طوال السنوات الماضية».

ويبدأ نيوكاسل يونايتد مشواره في الدوري الانجليزي الممتاز يوم غد الأحد بمواجهة وست هام يونايتد على ملعب سان جيمس بارك.