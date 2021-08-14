حساب الدوري السعودي يذكر الهلال برقم مذهل قبل الافتتاح يُخيف الطائي

حرص الحساب الرسمي لمسابقة الدوري السعودي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، تويتر، لتذكير نجوم الهلال برقم مذهل قبل مباراتهم الافتتاحية اليوم السبت في الموسم الكروي الجديد 2022/2021، والمقرر لها على ملعب الملك فهد الدولي أمام نادي الطائي الصاعد حديثًا في تمام الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة.

وتحدث حساب الدوري السعودي عن صعوبة مُجاراة الهلال في مباراة افتتاح المسابقة على مدار العقد الماضي، حيث لم يتعرض لأي خسارة، ما سيضع فريق الطائي في موقف لا يُحسد عليه، خاصةً أمام الجمهور المتحمس الذي لم يحضر أي مباراة للهلال منذ فترة طويلة في المسابقة بسبب فيروس كورونا.

وأوضح حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قائلاً «لم يسبق أن تعرض حامل اللقب، الهلال، للخسارة في مبارياته الافتتاحية بمنافسات دوري المحترفين، فاز في 12 وتعادل مرة واحدة».

وأضاف حساب الدوري السعودي احصائية أخرى عن الهلال تؤكد مدى صعوبة مأمورية فريق الطائي في مباراة اليوم، حين قال «لم يخسر الهلال في آخر 14 مواجهة له ضد الفرق الصاعدة حديثًا للدوري، حيث فاز 10 مرات وتعادل 4 مرات، كما أنه زار شباك هذه الفرق في آخر 24 مواجهة على التوالي، مسجلاً ما مجموعه 56 هدفًا».

وانتصر الهلال على العين في افتتاح مباريات الموسم الماضي 2021/2020، وسجل الهدف قلب الدفاع الدولي السعودي علي آل بليهي في الدقيقة 49.

وفي الموسم الذي سبقه 2020/2019، انتصر الهلال على أبها بنتيجة 2/4 وسط حضور 18 ألف متفرج، وسجل بافيتيمبي جوميز ثنائية في نهاية الشوط الأول، وتكفل جيوفينكو وعمر الخريبين بتسجيل هدفين آخرين في الشوط الثاني.

وفي افتتاح موسم 2019/2018، فاز الهلال على الفيحاء بهدف دون رد سجله محمد كنو من ركلة جزاء في الدقيقة 77، وحضر اللقاء 22 ألف متفرج يوم 31 أغسطس 2018.

وفي افتتاح موسم 2018/2017، انتصر الهلال على الفيحاء بنتيجة 1/2، وسجل عبد الله الحافظ هدف في نهاية الشوط الأول، وتكفل عمر خريبين بتسجيل الهدف الثاني من علامة الجزاء، وحضر المقابلة 9 آلاف متفرج يوم 10 أغسطس 2017.

كما انتصر الهلال على الباطن بنتيجة 2/صفر في افتتاح موسم 2017/2016، وسجل الثنائية ناصر الشمراني والاسطورة ياسر القحطاني في الدقيقتين 74 و87، وحضر اللقاء 15 ألف مشجع هلالي.