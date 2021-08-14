مشاهدة مباراة الاهلي وانبي في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الاهلي وانبي في الجولة الـ 30 من منافسات الدوري المصري، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 14 أغسطس 2021.

يستقبل الاهلي نظيره انبي على ستاد السلام في مباراة هامة وقوية حيث يسعي المار الأحمر الى اقتناص الثلاث نقاط ولا شئ غير ذلك من أجل مواصلة ملاحقة غريمه الزمالك والذي تنتظره مواجهة صعبة اليوم أمام الاسماعيلي لصالح نفس الجولة.

تنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي وانبي في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة الاهلي وانبي في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت 2 بصوت المعلق الرياضي “أيمن الكاشف” كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

كان المارد الأحمر قد سقط في فخ التعادل الايجابى 1-1 أمام الاسماعيلي بالجولة الماضية في الدوري المصري، كما تعادل ايضا الفريق البترولى مع سموحة سلبياً في نفس الجولة.

يدخل الاهلي لقاء اليوم في المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة خلف المتصدر الزمالك بفارق نقطتين، بعد ان لعب الشياطين الحمر 29 مباراة حققوا الفوز في 19 لقاء وتعادلوا في 8 مباريات، وتعرض الفريق لهزيمتين، وسجل لاعبيه 61 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً.

على الجانب الآخر يحتل إنبى المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

يذكر ان الفريقين قد ألتقيا فى 36 مباراة في مسابقة الدوري المصري، فاز الاهلي فى 25 مباراة، وتعادلا فى 7 مباريات، وفاز فريق إنبي فى 4 مباريات فقط.