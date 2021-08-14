شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق بطلة الكاراتيه تحتفل بعقد قرانها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه والمتوحة بالميدالية البرونزية فى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو بعقد قرانها فى حفل عائلى اقتصر على أسرة العروسين، وعدد من اصدقاؤها المقربين مثل سارة عاصم وياسمين حمدى لاعبتا المنتخب، وأقيم الحفل فى نادى الزهور بالتجمع الخامس .

وحملت جيانا العلم الأولمبى فى ختام الدورة الأوليمبية وفقا لقرار اللجنة الأولمبية وإدارة البعثة المصرية، بعد وصولها إلى نصف نهائى منافسات وزن 61 كجم، نتيجة الإنجاز الذى حققته جيانا فاروق بضمان ميدالية أولمبية لمصر فى منافسات الكاراتيه هى الأولى فى تاريخ اللعبة التى تقام منافستها فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ضمن الألعاب المستضافة وغير المدرجة ضمن الألعاب الأولمبية، حيث تعتبر ميدالية جيانا فاروق تاريخية ستخلد فى تاريخ المشاركة المصرية فى الأولمبياد وفى تاريخ الكاراتيه أنها أول فتاة مصرية وعربية وأفريقية تحقق ميدالية فى منافسات الكاراتيه فى دورة الألعاب الأولمبية وتكريما لها على هذا الإنجاز الكبير.