شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف يتخطى شوبير ويعادل الحضري في أرقام "الكلين شيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة، أرقامه المميزة وهو على مشارف عامه الـ45، بعدما سجل في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري أمس الجمعة، رقما جديدا عادل به أرقام عصام الحضري مع الغزلان، وتخطى به رقم الأسطورة أحمد شوبير في تاريخ الدورى.

وحقق محمد عبد المنصف "أوسة" رقمين هامين في مسابقة الدوري، الرقم الأول هو تحقيق الكلين شيت رقم 28 بقميص وادي دجلة في (120 مباراة) خاضها بقميص الفريق، معادلا رقم عصام عصام الحضري حارس المرمى المعتزل، كأكثر حارس يحافظ على نظافة شباك وادي دجلة في الدوري.

أوسة حافظ أيضا على نظافة شباكه للمباراة رقم 132 في تاريخ الدوري (مباراة كاملة) متخطيًا رقم أحمد شوبير كأكثر ثالث الحراس في تاريخ المسابقة يحقق أعلى كلين شيت في المباريات.

وبالتالي يصبح ترتيب أكثر الحراس الين حققوا الكلين (عصام الحضري 236، ثابت البطل 140، محمد عبد المنصف 132، أحمد شوبير 131، عبدالواحد السيد 112، عادل المأمور 111، إكرامي الشحات 106، محمد الشناوى 104)

لم يكن الرقم الذي حققه أوسة هو الأول ها الموسم رغم معاناة الفريق من دوامة الهبوط، ففي وقت سابق، كسر محمد عبد المنصف القياسي المسجل باسم السد العالي ومدرب حراس فريق سيراميكا السابق، عصام الحضري الحارس السابق للأهلى والزمالك والمنتخب، في التصدي لضربات الجزاء في تاريخ الدورى.

وأصبح عبد المنصف أكبر حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء في تاريخ الدوري المصري عن عمر 44 عاما و3 أشهر و19 يوما، وكان الرقم السابق مسجل باسم عصام الحضري عن عمر 43 عاما و3 أشهر و7 أيام، ليكسر "أوسة" الرقم القياسي ويسجله باسمه.