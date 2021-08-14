شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض صور من داخل غرفة الملابس قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " صورا من داخل غرفة ملابس الفريق قبل وصول اللاعبين الي استاد الإسماعيلية استعدادا لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها السابعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.



تي شيرت الزمالك



غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة الاسماعيلي



غرفة ملابس الزمالك



فانلة الزمالك

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي المقرر لها السابعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.

وسيستمر محمود جنش في حراسة مرمي الزمالك امام الإسماعيلي بينما يشارك محمود عبد الرازق شيكابالا بدلا من أشرف بن شرقي في مركز الجناح الأيسر علي ان يعود يوسف أوباما للمشاركة أساسيا في مباراة اليوم.

ومن المتوقع ان يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – محمود شيكابالا=

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الإسماعيلي والزمالك على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الزمالك والإسماعيلى بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف فى الجولة 13 للمسابقة على استاد القاهرة الدولى، سجل ثنائية الزمالك أوباما وفرجانى ساسى وسجل للدراويش شكرى نجيب.

لعب الفريقين مباراتين فى شهر أغسطس وفقاً للموقع الرسمى للدراويش، فاز كل منهما فى مباراة، سجل الزمالك 4 أهداف وسجل الاسماعيلى هدف كالتالى :

الدورى العام

يوم 13 أغسطس 2007 فاز الإسماعيلى 1 / 0 بالقاهرة ( مصطفى كريم )

كأس مصر

• يوم 3 أغسطس 2016 خسر الإسماعيلى فى نصف النهائى 0 / 4

يحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.