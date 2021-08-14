شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة اليوم.. ساسى يمنح الزمالك فوزا قاتلا على الإسماعيلى فى أخر مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى نادى الزمالك فى السابعة مساء اليوم السبت، مع الإسماعيلي على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأمل نادى الزمالك في تحقيق الفوز والثلاث نقاط، كما فعلها في الدور الأول بعدما تفوق بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم أوباما بهدف للزمالك في الدقيقة 50، فيما تعادل شكري نجيب للإسماعيلي في الدقيقة 63 بعد خطأ فادح من حارس الزمالك محمد أبو جبل، قبل أن يقتل البديل فرجاني ساسى المباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

في المقابل يدخل الاسماعيلى المباراة في المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

الزمالك يمر بمرحلة جيدة هذا الموسم، حقق خلالها العديد من النتائج الإيجابية جعلته يتربع على عرش الدوري المصري ويبحث عن التتويج رقم 13 بدرع الدوري، فى المقابل استعاد الدراويش عنفوانه تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال وقدم مباريات كبيرة أخرها أمام الاهلى بالجولة الاخيرة للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1 وقلصت حظوظ المارد الاحمر فى التتويج بدرع الدوري السادس على التوالى.