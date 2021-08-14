شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل مباريات كلاسيكو أولاد العم بين الزمالك والإسماعيلي قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جماهير الكرة المصرية على موعد مع كلاسيكو "أولاد العم" بين فريقي الزمالك والإسماعيلي مع دقات السابعة مساء اليوم السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في قمة كروية دائمًا ما تشهد الإثارة بين الفريقين.

ومع قرب العد التنازلي لمواجهة الليلة، تعود لأذهاننا العديد من اللقاءات والذكريات التي جمعت بين الفريقين، والتي كان لها أثر كبير في نفوس الجماهير التي دائمًا ما تتمتع بتلك اللقاءات.

الزمالك يفوز على الإسماعيلي ويتوج بلقب دوري سيد عبد النعيم

ذكريات جميلة حملتها أجواء تلك المباراة حيث نجح الزمالك في تحقيق الفوز بهدف نظيف على الإسماعيلي في ملعب استاد القاهرة، في نفس الوقت كانت تقام مباراة بين الأهلي وإنبي الذي خسرها أبناء القلعة الحمراء بهدف نظيف سجله اللاعب سيد عبدالنعيم، لتتوج القلعة البيضاء ببطولة الدورى هذا الموسم فى سيناريو درامى.

مباراة 4 - 3 الماراثونية

لا أحد ينسى واحدة من أجمل مباريات الدوري المصري، حينما تواجه الزمالك والإسماعيلي في موسم 2001 - 2002، حينما فاز الدراويش بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، تلك المباراة تألق فيها كثيرًا فريق الإسماعيلي وخاصة الثنائي محمد بركات وخميس جعفر، ومن الزمالك تألق حازم إمام ومحمد عبدالواحد.

تقدم الإسماعيلي عن طريق محمد بركات ومحمد عبدالله قبل أن يضيف بركات مجددًا الهدف الثالث للدراويش والثاني له في اللقاء.

وسجل للزمالك أحمد فيلكس قبل أن يضيف عبدالحميد بسيوني هدف الإسماعيلي الرابع، ليعود الزمالك لتسجيل هدفهم الثاني عن طريق حازم إمام من ركلة جزاء، والثالث سجل أيضًا للقلعة البيضاء من ركلة جزاء ، في هذا الموسم توج الإسماعيلي بلقب الدوري المصري.

اللقاء الأعلى تهديفياً فى كلاسيكو أولاد العم

تعد مواجة الدراويش مع أبناء ميت عقبة في مايو عام 1957 هي أعلى المباريات تهديفًا للفريق الأصفر خلال تاريخ اللقاءات، حيث اكتسح الإسماعيلى الزمالك بنتيجة 5-3 بالقاهرة، وهو أكبر فوز للدراويش فى تاريخه على الأبيض.

الفوز الأكبر للزمالك

تعد نتيجة 5/2 هي أكبر فوز للزمالك على الدراويش، والذي كان في مايو عام 1996 بالقاهرة، حيث سجل للزمالك (حسين عبد اللطيف - عصام مرعي - أحمد الكاس - عفت نصار - خالد الغندور)، في حين سجل للإسماعيلي محمد صلاح أبو جريشة و بشير عبد الصمد.