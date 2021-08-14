الامارات | مدربة ألمانية منبهرة بعدد الفتيات السعوديات اللواتي يمارسن كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن مدربة ألمانية منبهرة بعدد الفتيات السعوديات اللواتي يمارسن كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبرت مديرة إدارة الكرة النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بهيان إن تعيين الألمانية مونيكا ستاب مديرة فنية للمنتخب السعودي للسيدات، يمثل باكورة إنشاء وتطوير المنتخب الأوّل والذي سيتم تكوينه خلال الفترة المقبلة.

وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس أن المدربة الألمانية "سبق لها التعرف عن قرب على كرة القدم النسائية في المملكة، حيث اطلعت ديسمبر الماضي خلال دورة تدريبية على الفرق النسائية، وانبهرت من عدد الفتيات اللواتي يمارسن كرة القدم".

وأكدت بهيان أن هدف الإدارة إنشاء وتطوير المنتخب الأول للسيدات "وفي نفس الوقت إنشاء وتطوير وتنمية كرة القدم النسائية من أجل بناء هيكلة معتمدة ومستدامة لسنوات لافتة إلى الدور المهم الذي ستقوم به المدربة الألمانية في هذا الصدد".

وأشارت إلى أن ستاب بالتعاون مع الإدارة "ستقوم برحلات استكشافية في كل منطقة من مناطق المملكة وزيارة المدارس والأكاديميات، ولن يكون التركيز فقط على اختيار لاعبات للمنتخب الأوّل فقط، بل سيتم العمل على اختيار لاعبات لمنتخب 17 عامًا".

ولفتت إلى أن ستاب ستتولى مسؤولية الإشراف الفني على مراكز التدريب الإقليمية، وذلك بحكم خبراتها، حيث ستكون مسؤولة عن تنفيذ المناهج التدريبية وتقييم المدربات واختيارهم.

وينطلق مركز التدريب الإقليمي في مدينة الرياض للفتيات الراغبات في ممارسة كرة القدم يوم 11 سبتمبر المقبل، بتجارب أداء لمدة أسبوعين، للفتيات من أعمار 13 و15 و17 عاماً والتي ستكون باكورة انطلاق المنتخبات السعودية.

وسبق لستاب (62 عاماً) أن أشرفت على أينتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخبي البحرين وقطر حتى عام 2017.

وتصل ستاب إلى السعودية مطلع الشهر المقبل، قبل أن تبدأ مهامها رسمياً مع الاتحاد السعودي.

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