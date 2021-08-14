تطور مفاجئ في صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن إدارة نادي صن داونز الجنوب إفريقي أبدت استعدادها لمناقشة أي عروض تقدم إلى الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب خط وسط الفريق خلال الفترة الحالية.

ونفلت صحيفة citizen الجنوب أفريقية عن مانقوبا منجيثي، المدرب المساعد لفريق صن داونز، قوله إن ناديه لديه انفتاح للاستماع إلى عروض جاستون سيرينو، لكن في الوقت الحالي يبذل اللاعب كل ما لديه من أجل صن داونز.

وكشف منجيثي أن سيرينو عاد من أوروجواي ومع جديته في التدريبات تعرض لإصابة في الركبة، وعاد إلى التدريب هذا الأسبوع.

وأضاف قائلاً: "موقف صن داونز واضح جداً، خاصة أنه إذا طلب سيرينو الرحيل وكانت الأندية مازالت مهتمة به، فيجب على تلك الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب تقديم عرض إلى الإدارة وسيفكر النادي في ذلك".

وتابع المدرب المساعد لفريق صن داونز: "النادي لا يريد قتل مسيرة سيرينو، وإذا لم يعد اللاعب يريد اللعب مع صن داونز، وأندية أخرى تريد الحصول على خدماته، فإن النادي مستعد في هذه المرحلة لننتظر ونترقب الوضع، ولكن من حيث الالتزام يؤدي اللاعب في التدريبات قبل إصابته".

يأتي موقف إدارة صن داونز بشأن الاستغناء عن خدمات سيرينو، ليجدد آمال النادي الأهلي في ضم اللاعب، وذلك وفقاً لرؤية المدير الفني للفريق الأمر، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والذي يثق في قدراته بشكل كبير عندما كان يتولى القيادة الفنية للفريق الجنوب أفريقي.