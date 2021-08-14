شكرا لقرائتكم خبر عن استاد الدفاع يقترب من استضافة مباراة المنتخب أمام أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب استاد الدفاع الجوي بنسبة كبيرة من استضافة مباراة منتخب مصر الأول أمام أنجولا في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، لانشغال استاد القاهرة ببعض الإصلاحات.

وأرسل اتحاد الكرة، خطابا إلى الجهات الأمنية من أجل إقامة مباراة المنتخب أمام أنجولا يوم 3 أو 4 سبتمبر بإستاد الدفاع بدلاً من استاد برج العرب بالإسكندرية "البديل الثاني"، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة من أجل اخطار الاتحاد الأفريقي بموعد ومكان المباراة.

ويتوجه محمد بركات، مدير منتخب مصر الأول، إلى الكاميرون الأحد المقبل لحضور مراسم سحب قرعة بطولة أمم أفريقيا 2022 فى ياوندى يوم الثلاثاء المقبل.

وتأهل منتخب مصر إلى البطولة التي تقام في يناير المقبل بعد تصدر مجموعته بالتصفيات الأفريقية التي كانت تضم توجو وكينيا وجزر القمر.