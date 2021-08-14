شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة رقمية بين الأهلي وإنبي قبل صدام الإيجيبشن ليج الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلي مع نظيره إنبي على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وطالب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لاعبيه بضرورة استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع الدراويش لمواصلة ملاحقة الزمالك على قمة المسابقة التي يحتلها بفارق نقطتين عن المارد الأحمر وتنتظره مواجهة صعبة مع الاسماعيلى اليوم

1_يحتل الأهلي المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 61 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

2_محمد شريف هو هداف الأهلى فى الدوري برصيد 19 هدفاً،فيما يعد رامى صبرى هو هداف انبى برصيد 10 أهداف.

3_التونسى على معلول هو أكثر من صنع أهدافا للأهلى هذا الموسم برصيد 10 تمريرات سحرية، بينما يعد كريم فؤاد هو أكثر من صنع أهداف لانبى برصيد 5 تمريرات سحرية.

4_حصل الأهلي على ست ركلات جزاء فقط فى 29 مباراة خاضها بالدورى ، بينما حصل انبى على 8 ركلات جزاء فى 29 مباراة.

5_حصل لاعبو الأهلي على 36 كارت أصفر فى 29 مباراة فيما لم يتعرض أى منهم للطرد،فيما حصل لاعبو انبى على 50 كارت أصفر فى 29 مباراة بينما حصل لاعبان على كارت أحمر.

6_في الموسم الماضي توج الأهلي باللقب بحصوله على 89 نقطة بينما كان انبى فى المركز السابع برصيد 48 نقطة.

7_القيمة السوقية لفريق الأهلي تصل إلى 26.40 مليون يورو مقابل 5.68 مليون يورو لفريق انبى.

8_هذا الموسم هو الـ 62 للأهلي في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الزمالك ، بينما يتواجد انبى فى الدوري منذ صعوده لدوري الاضواء والشهرة موسم 2002 -2003

9_حقق الأهلي لقب الدوري 42 مرة أخرها في المواسم الخمس الأخيرة بينما افضل انجازات انبى التتويج بكأس مصر مرتين .

10_سقط المارد الأحمر في فخ التعادل الايجابى مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع سموحة سلبياً في نفس الجولة

11_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز الاهلى 3-1 على انبى ، سجل ثلاثية المارد الاحمر حسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية ،ورامى صبرى لانبى من ركلة جزاء فى الجولة 13 للمسابقة.