شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 14 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،مصر فى التصنيف الثانى بأمم أفريقيا.. ومواجهة عربية محتملة، اتحاد الكرة يحدد 100 ألف جنيه رسوم المشاركة فى الدورى الجديد ،استمرار غياب رمضان صبحي وإكرامى وعودة فتحى لقائمة بيراميدز أمام الجونة.

استمرار غياب رمضان صبحي وإكرامى وعودة فتحى لقائمة بيراميدز أمام الجونة

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة اللاعبين التى تسافر غدا الأحد إلى الجونة استعدادا لمواجهة فريق نادي الجونة في إطار مباريات الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة يحدد 100 ألف جنيه رسوم المشاركة فى الدورى الجديد

أرسل اتحاد الكرة، خطابات لأندية الدورى الممتاز، يطالبها بسداد 100 ألف جنيه عبارة عن رسوم المشاركة فى مسابقة الدورى العام الجديد 2021 - 2022.

مصر فى التصنيف الثانى بأمم أفريقيا.. ومواجهة عربية محتملة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تفاصيل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، والتي ستقام يناير 2022.

معسكر المنتخب حائر بين القاهرة والإسكندرية والسويس قبل مواجهة أنجولا بتصفيات المونديال

لم يحسم اتحاد الكرة حتى الأن، ملعب مباراة منتخب مصر أمام أنجولا فى سبتمبر المقبل، بافتتاح مشوار الفراعنة فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وهو ما يجعل مكان إقامة معسكر الفراعنة الذى ينطلق يوم 28 أغسطس الجارى غامضا.