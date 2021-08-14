شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتفوق على إيهاب جلال فى 4 مباريات قبل كلاسيكو أولاد العم الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الاهلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

وسبق لإيهاب جلال المدير الفنى لنادى الإسماعيلى، مواجهة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الحالى للزمالك، 4 مرات، فاز الفرنسى ثلاثة مرت مقابل واحدة للمدرب المصرى.

كانت المواجهة الأولى بينهما عندما كان كارتيرون مدربًا لوادى دجلة فى موسم 2015–2016، وكان جلال مدربا للمقاصة وفاز الفرنسى 1-0.

أما المواجهة الثانية فكانت فى بطولة الدورى الممتاز موسم 2016-2017، وسجل فيها جلال انتصاره الأول على الفرنسى بنتيجة 4-2.

أما المواجهة الثالثة كانت العام الماضى، وكان كارتيرون مدربا للزمالك وإيهاب جلال مع المقاصة، وفاز الفرنسى 1-0، فى الدورى.

أما المواجهة الرابعة والاخيرة كانت فى 27 مايو الماضى وكان كارتيرون مدرباً للزمالك وإيهاب جلال للإسماعيلى وفاز الفرنسى بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقى فى دور الستة عشر لكأس مصر.

يفتقد الزمالك أهم أوراقه في لقاء الإسماعيلي بغياب هدافه المغربي أشرف بن شرقي للإيقاف ولكن الفريق الأبيض يتسلح بقدرات صانع الألعاب الخطير يوسف إبراهيم أوباما الذي سجل 10 أهداف بالدوري بجانب الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وقدرات المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري.

ويستعيد الإسماعيلي جهود حسين السيد الظهير الأيسر بعد نهاية إيقافه بينما يتسلح الدراويش بتألق نجمه التونسي فخر الدين بن يوسف الذي سجل 11 هدفاً في الدوري وقدم مستويات مميزة.