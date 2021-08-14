شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة التنس يتأهلون رسميا إلى المرحلة الفاصلة فى كأس ديفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر للتنس للرجال رسميا إلى المرحلة الفاصلة فى منافسات كأس ديفيز وذلك بعد تغلبه فى آخر مبارياته فى تصفيات المجموعة الثالثة الأفريقية على نظيره موزمبيق 2/0 والتى يسدل عليها الستار اليوم بملاعب نادى سماش.

وفاز كل من عمرو عسراوى ومحمد صفوت بمباراتى الفردى أمام موزمبيق ليحسم الفراعنة بطاقة الصعود إلى المرحلة الفاصلة بغض النظر عن نتيجة مباراة الزوجى التى أقيمت بالفعل كتحصيل حاصل.

وشهدت مباراة صفوت أمام لاعب موزمبيق تفوقا كاسحا بنتيجة 6/1 و6/0 ولم تستغرق نصف ساعة تقريبا للفارق الهائل فى المستوى والخبرات لصالح نجم الفراعنة محمد صفوت.

وعقب انتهاء المباراة حرص صفوت على التحدث مع لاعب موزمبيق خاصة و أنه لاعب صاعد وطالبه بنسيان تلك المباراة وعدم التأثر بتلك الخسارة وذلك فى لفتة طيبة من صفوت لرفع معنويات لاعب موزمبيق ونال عليها تحية كل من كانوا فى الملعب والمدرجات.

ويلعب منتخب فراعنة التنس فى المرحلة الفاصلة والأخيرة المؤهلة إلى المجموعة الثانية العالمية مواجهة وحيدة أمام أحد المنتخبات الهابطة من نفس المجموعة لتحديد الفريق الصاعد فى الموسم الجديد الى تلك المجموعة.

وينتظر أن يخوض منتخبنا مباراة المرحلة الفاصلة خلال أى من شهرى يناير أو فبراير المقبلين حيث تنتهى المنافسات الحالية للمجموعة الثانية العالمية فى شهر سبتمبر المقبل لتحديد المنتخبات الهابطة منها ثم يتم بعدها اجراء قرعة لتحديد المواجهات الفاصلة .

ويلعب فى المجموعة الثانية العالمية حاليا المنتخبات الأفريقية الثلاثى المغرب وزيمبابوى وتونس الذين صعدوا فى العام الماضى عبر بوابة المرحلة الفاصلة بإلإضافة إلى جنوب أفريقيا التى حافظت على بقائها بتلك المجموعة .

ويذكر ان منتخبنا تأهل فى العام الماضى لنفس المرحلة ايضا لكنه القرعة اوقعته امام أحد المنتخبات الأوربية القوية وهو لاتفيا وأخفق فى حجز بطاقة الصعود الى المجموعة الثانية العالمية بينما لعبت المغرب امام فيتنام وزيمبابوى امام سوريا وتونس امام جواتيمالا .

من جانب آخر قام رئيس اتحاد التنس إسماعيل الشافعى بتهنئة الفريق عضو مجلس الادارة والمشرف الفنى حسن العروسى واللاعبين محمد صفوت وعمرو عسراوى و أدهم جابر وشريف مخلوف على الصعود للمرحلة الفاصلة وطالبهم بالاستعداد الجيد لما هو قادم وذلك فى حضور نائبه المهندس وليد سامى وعضو مجلس الإدارة محمد إبراهيم.