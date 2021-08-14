شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن فوز قائمة الحسينى برئاسة السلاح بالتزكية فى عمومية الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الجمعية العمومية لاتحاد السلاح يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أغسطس ولكن بدون إجراء بند الانتخابات، فى ظل فوز عبد المنعم الحسينى رئيس الاتحاد الحالى بفترة رئاسية جديدة وقائمته بالتزكية.

وضمت قائمة الحسينى فى العضوية كلا من: محمد طارق الحسينى وأيمن منير وأحمد سمير ومدحت على وسامر محمد شريف وميرفت حسنين وأمنية محمد وياسمين سيد وناصر أمين وخالد محمد وأحمد نبيل.

ويطمح مجلس إدارة اتحاد السلاح الحالى فى حصد ميدالية أولمبية جديدة أولمبياد 2024 فى عهد المجلس، خاصة إن مجلس الحسينى كان قريب جدا من تحقيق ميدالية فى طوكيو ولم يحالفهم الحظ .

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن فوز القائمة بالكامل فى ظل عدم ترشح أى أشخاص أخرين لمجلس إدارة الاتحاد .