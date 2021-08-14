شكرا لقرائتكم خبر عن "مش هتقدر تغمض عينيك".. 10 مباريات نارية تنتظر الأهلي والزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى المحروسة جولة جديدة من الصراع النارى بين الأهلي والزمالك على التتويج بالدوري المصري هذا الموسم، وستكون الجولة 30 للإيجيبشن ليج اليوم السبت شاهدة على مواجهة كلاسيكية بين الزمالك والإسماعيلي على ملعب الأخير فى السابعة مساء اليوم بينما يستضيف الأهلي منافسه إنبي في مواجهة أيضاً صعبة مع دقات التاسعة مساءاً.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً ، فيما يحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 61 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً،

ونتائج الجولة الـ29 من عمر الدورى أشعلت المنافسة وجعلت الأسابيع الأخيرة أكثر إثارة وتشويقا، وقادت المباريات المتبقية من عمر الدورى إلى مرحلة "حبس الأنفاس" مع تغيير الوضع فى المنافسة وتغيير وجهة الدورى من الجزيرة ليكون أقرب إلى ميت عقبة، بعدما انفرد الزمالك بالقمة.

وأنهت الجولة الـ29 من عمر الدورى شراكة الأهلى والزمالك على القمة بعدما كانا يتقاسماها في الأسابيع الأخيرة بنفس الرصيد من النقاط مع أفضلية للأهلي بفضل المواجهات المباشرة، قبل أن يعتلى الأبيض القمة برصيد 67 نقطة فيما جاء الأهلي في المركز الثاني برصيد 65 بعد تعادله مع الإسماعيلي، ليكون الزمالك الأقرب لحصد الدورى إذا حافظ على الفوز في المباريات المتبقية ولم يفقد أى نقاط في الجولات الخمس المتبقية من عمر الدوري.

وستلعب نتائج الزمالك فى مباريات الدورى المتبقية فى تحديد بطل الدورى بشكل كبير، بحيث يعود الدرع الغائب لأحضان أبناء ميت عقبة إذا حقق لاعبوه الفوز فى المباريات الخمسة الأخيرة دون الانتظار لنتائج المنافس.