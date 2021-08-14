شكرا لقرائتكم خبر عن "مش هتقدر تغمض عينيك".. 10 مباريات نارية تنتظر الأهلي والزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى المحروسة جولة جديدة من الصراع النارى بين الأهلي والزمالك على التتويج بالدوري المصري هذا الموسم، وستكون الجولة 30 للإيجيبشن ليج اليوم السبت شاهدة على مواجهة كلاسيكية بين الزمالك والإسماعيلي على ملعب الأخير فى السابعة مساء اليوم بينما يستضيف الأهلي منافسه إنبي في مواجهة أيضاً صعبة مع دقات التاسعة مساءاً.
ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً ، فيما يحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 61 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً،
ونتائج الجولة الـ29 من عمر الدورى أشعلت المنافسة وجعلت الأسابيع الأخيرة أكثر إثارة وتشويقا، وقادت المباريات المتبقية من عمر الدورى إلى مرحلة "حبس الأنفاس" مع تغيير الوضع فى المنافسة وتغيير وجهة الدورى من الجزيرة ليكون أقرب إلى ميت عقبة، بعدما انفرد الزمالك بالقمة.
وأنهت الجولة الـ29 من عمر الدورى شراكة الأهلى والزمالك على القمة بعدما كانا يتقاسماها في الأسابيع الأخيرة بنفس الرصيد من النقاط مع أفضلية للأهلي بفضل المواجهات المباشرة، قبل أن يعتلى الأبيض القمة برصيد 67 نقطة فيما جاء الأهلي في المركز الثاني برصيد 65 بعد تعادله مع الإسماعيلي، ليكون الزمالك الأقرب لحصد الدورى إذا حافظ على الفوز في المباريات المتبقية ولم يفقد أى نقاط في الجولات الخمس المتبقية من عمر الدوري.
الجولة 30: الإسماعيلي ضد الزمالك، على ستاد الإسماعيلية يوم 25أغسطس في التاسعة مساءً.
الجولة 31: الزمالك ضد وادي دجلة، على استاد القاهرة يوم 14 أغسطس في التاسعة مساءً.
الجولة 32: سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك، على ستاد السويس الجديد يوم الجمعة 20 أغسطس في التاسعة مساءً.
الجولة 33: الزمالك ضد الإنتاج الحربي، على ستاد القاهرة يوم 23 أغسطس، في التاسعة مساءً.
الجولة 34: البنك الأهلي ضد الزمالك، على ستاد بتروسبورت يوم 27 أغسطس.وفيما يلي مواعيد مباريات الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز:
الجولة 30: الأهلي ضد إنبي، السبت 14 أغسطس.. 9 مساء على استاد الأهلي والسلام.
الجولة 31: الأهلي ضد طلائع الجيش، الثلاثاء 17 أغسطس.. 9 مساء على استاد السويس.
الجولة 32: الأهلي ضد المصري، الجمعة 20 أغسطس.. 9 مساء على استاد الإسكندرية.
الجولة 33: الأهلي ضد الجونة، يوم الثلاثاء 24 أغسطس.. الساعة 7 مساءً.
الجولة 34: الأهلي ضد أسوان، يوم الجمعة 27 أغسطس.. الساعة 9 مساءً