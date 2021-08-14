شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنبى الليلة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مساء اليوم مباراة مهمة في الدوري المصري عندما يواجه إنبي، وهي المباراة التى يرغب فيها الأهلي في الفوز لاستعادة الانتصارات بعدما سقط في فخ التعادل الايجابى مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

في السطور التالية نلقي الضوء على أهم النقاط الخاصة بالمباراة وإلى التفاصيل :

ج: يحتل الأهلي المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة ، فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 39 نقطة.

ج: الأهلي لعب 29 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 61 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، بأما إنبي فقد لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

ج: التقى الأهلى وإنبى فى 36 مباراة قبل مباراة الليلة، فاز المارد الأحمر فى 25 لقاءً، وتعادل الفريقان فى 7 مواجهات، وفاز الفريق البترولى فى 4 مباريات، سجل لاعبو الأهلى 68 هدفاً فى الشباك البترولية، بينما نجح مهاجمو إنبى فى الوصول للشباك الحمراء 34 مرة.

ج: يتصدر الثنائى محمد أبو تريكة ومحمد بركات، لاعبا الأهلى المعتزلان، قائمة هدافى المارد الأحمر فى مباريات إنبى برصيد 7 أهداف لكل منهما، ويحل فى المركز الثانى عماد متعب برصيد 5 أهداف، ثم فلافيو برصيد 3 أهداف.

بينما إسلام عوض وأحمد رؤوف يتصدران قائمة هدافى إنبى فى شباك الأهلى برصيد 3 أهداف لكل لاعب.