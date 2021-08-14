شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد مدة غياب أحمد ياسر عن البنك الأهلى وجلسة تحفيزية قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد ياسر، لاعب فريق البنك الأهلى لعمل أشعة على قدمة لمعرفة مدى الإصابة التى تعرض لها اللاعب أثناء المشاركة فى مباراة فريقة أمام أسوان الماضية والتى على أثرها غادر اللاعب الملعب عقب 15 دقيقة من البداية والتى أنتهت المباراة بتعادل الفريقين 2/ 2 .

ويسعى خالد جلال الدير الفنى لفريق البنك الأهلى بتجهيز محمد بسيونى للمشاركة أساسيا فى المباراة القادمة أمام مصر المقاصة لتعويض غياب أحمد ياسر.

فى ذات الصدد، حرص أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ومحمد عبد المنعم أمين الصندوق والمشرف العام على الكرة على حضور مران الفريق من أجل تحفيز الجهاز الفني واللاعبين لتخطي المواجهات المقبلة وتحقيق الانتصارات فى المباريات المتبقة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وطالب أشرف نصار، لاعبو البنك الأهلى بالابتعاد عن الضغوط فى المباريات القادمة وذلك لتحقيق مركز متقدم بجدول ترتيب البطولة والابتعاد عن مناطق الخطورة.

ويستعد فريق الكره الأول بنادي البنك الأهلي لمواجهة فريق المقاصه ضمن مباريات الأسبوع 31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الأربعاء المقبل.

وكان فريق البنك الأهلي قد تعادل أمام أسوان حيث كان الأقرب للفوز بالنقاط الثلاث ضمن لقاءات الجولة 30 ويتبقي لفريق البنك الأهلي أربع مواجهات حاسمة حيث يحل ضيفاً علي المقاصه ثم يستضيف غزل المحلة قبل أن يذهب لمواجهة الاتحاد السكندري بالإسكندرية ويختتم مبارياته في الدوري هذا الموسم أمام فريق الزمالك.