شكرا لقرائتكم خبر عن الكفة متوازنة بين الزمالك والإسماعيلي فى مباريات أغسطس قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الإسماعيلي والزمالك على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الزمالك والإسماعيلى بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف فى الجولة 13 للمسابقة على استاد القاهرة الدولى، سجل ثنائية الزمالك أوباما وفرجانى ساسى وسجل للدراويش شكرى نجيب.

لعب الفريقين مباراتين فى شهر أغسطس وفقاً للموقع الرسمى للدراويش، فاز كل منهما فى مباراة، سجل الزمالك 4 أهداف وسجل الاسماعيلى هدف كالتالى :

الدورى العام يوم 13 أغسطس 2007 فاز الإسماعيلى 1 / 0 بالقاهرة ( مصطفى كريم )

كأس مصر كأس مصر • يوم 3 أغسطس 2016 خسر الإسماعيلى فى نصف النهائى 0 / 4

يحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.