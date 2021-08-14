شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يغلق صفحة الطلائع.. وأحمد سامى يحذر اللاعبين من الأخطاء الدفاعية أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفريق الكروي الأول بنادي سموحة إلى تدريباته اليومية على ملعب النادي بالإسكندرية، تحت قيادة المدير الفنى أحمد سامي، اليوم السبت، بعد الفوز الكبير الذى حققه على فريق طلائع الجيش فى الجولة الـ30 من بطولة الدورى العام والتى جمعت بينهما أمس على استاد الإسكندرية.

وأغلق مدرب سموحة صفحة مباراة طلائع الجيش تماماً، قبل اللقاء المرتقب الذي يجمعه مع المصرى، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر الدوري الممتاز.

وطالب أحمد سامى لاعبيه بعدم الإفراط فى الثقة بعد الفوز الكبير الذى حققه على نظيره طلائع الجيش بأربعة أهداف واغلاق صفحة المباراة تماماً وذلك من أجل التركيز فى المواجهة الصعبة القادمة التى ستقام مساء الإثنين المقبل أمام المصرى صاحب المركز الثالث والذى يقدم نتائج طيبة للغاية هذا الموسم.

وحذر مدرب سموحة لاعبيه من ارتكاب أية أخطاء دفاعية خلال المباراة، خصوصا أن هدفه حصد نقاط المباراة الثلاثة لثبيت أقدامه فى المربع الذهبى حيث يمتلك الفريق فى رصيده حاليا 44 نقطة وبفارق خمسة نقاط عن المركز الثالث فى ترتيب جدول المسابقة.

كما حذر أحمد سامى لاعبيه من خطورة انتفاضة المصرى، مؤكداً أن المنافس فريق قوى لايستهان به مجموعة جيدة من اللاعبين، كما طالب مدرب سموحة ثلاثى خط الوسط محمد كناريا ومحمود حليمو وأحمد حمص باستمرار أدائهم الطيب خلال المباراة المقبلة.

وسيقوم الجهاز الفنى بمشاهدة مباراة المصرى وبيراميدز التى أقميت فى الجولة الـ30 لمراقبة المنافس والوقوف على نقاط القوة والضعف خاصة فى ظل ارتفاع مستوى المصرى واحتلاله المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام.

ويواصل الجهاز الفنى تأهيل الثنائى محمد شكرى الظهير الأيسر وعبدالكبير الوادى تمهيدا للإستعانه بهم خلال مباراة المصرى القادمة خاصة وأنهم من الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها المدير الفنى منذ بداية الموسم.