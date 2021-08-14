شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات من دفتر "الذكريات الممتعة" بين الأهلي وإنبي قبل صدام الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي مع دقات التاسعة مساء اليوم السبت اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره إنبي على استاد الأهلى والسلام ضمن الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، مباراة الفريقين دائمًا ما تحفل بإثارة وندية وعدد وافر من الأهداف ومن النادر جدًا أن تنتهي بدون أهداف.

”الخليج 365” يرصد أجمل مواجهات بين الأهلى وإنبى قبل صدام الليلة..

الأهلي 4-3 إنبي

فى موسم 2007 -2008 كانت مباراة الدور الأول على ملعب الكلية الحربية أكثر مباريات الفريقين إثارة، وأنهاها الأهلى فائزًا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

تقدم إنبى عبر أحمد المحمدى ثم تعادل أبو تريكة للأهلى فى نهاية الشوط الأول، وفى الشوط الثانى عاد فننست دى فونيه ليتقدم لإنبى قبل أن يتعادل عماد متعب للأهلي، ثم تقدم الاهلى عبر أحمد بلال ليتعادل إنبى مرة أخرى عبر مانو، وأخيراً سجل فلافيو هدف الفوز للأهلى فى الوقت بدل الضائع.

الأهلي 3-3 إنبي

وفى موسم 2008 قدم الفريقان واحدة من أمتع مبارياتهما والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق، أحرز للأهلى بركات هدفين وأمادو فلافيو هدف، ولإنبى أحمد رؤوف بهدفين ورامى عادل مدافع الأهلى خطأ فى مرماه.

الأهلي 5-1 إنبي

وفى 24 مايو 2013 كانت النتيجة الأكبر فى تاريخ مواجهات الناديين حينما فاز الأهلى بخماسية مقابل هدف على إنبى.

افتتح أحمد شكرى أهداف المباراة فى الدقيقة 6، وأضاف وليد سليمان الهدف الثانى فى الدقيقة 14، قبل أن يسجل محمد بركات الهدف الثالث فى الدقيقة 47، وسجل هدف إنبى الوحيد اللاعب أحمد رؤوف فى الدقيقة 73، قبل أن يسجل السيد حمدى الهدف الرابع فى الدقيقة 75، واختتم محمد بركات الخماسية فى الدقيقة 89.