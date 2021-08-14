باريس سان جيرمان يواجه ستراسبورج بدون ليونيل ميسي، نيمار و سيرخيو راموس

يدخل باريس سان جيرمان مباراة اليوم السبت أمام ستراسبورج ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي في غياب أبرز صفقات النادي خلال الميركاتو الصيفي 2021 ليونيل ميسي و سيرخيو راموس بالإضافة إلى النجم البرازيلي نيمار جونيور.

ويواجه رجال الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو نادي ستراسبورج مساء اليوم السبت الموافق 14 أغسطس برسم الجولة الثانية من الليغ 1، وتقام المباراة على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، بداية من الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت جرينتش.

ويغيب النجم الارجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان الليلة بسبب عدم الجاهزية التامة اذ أجرى حصص تدريبية قليلة مع المجموعة بعد إنضمامه وسط الأسبوع الماضي إلى النادي قادماً من برشلونة.

ويغيب البرازيلي نيمار جونيور عن مواجهة ستراسبورغ لعدم الجاهزية التامة أيضاً، كما الحال حارس مرمى الفريق جيانلويجي دوناروما، المنضم حديثاً لباريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي 2021 في صفقة انتقال مجانية بعد نهاية عقده مع ميلان الإيطالي.

أما قائد ريال مدريد السابق، وأحد تدعيمات النادي الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية “سيرخيو راموس”، فسبب غيابه عن الفريق هو إستمرار معاناته مع الإصابة التي تعرض لها نهاية الموسم الماضي والتي تسببت في إبعاده من المشاركة في يورو 2020 مع منتخب إسبانيا.

ومن المنتظر أن يعود سيرخيو راموس من الإصابة والظهور لأول مرة بقميص باريس سان جيرمان في منافسات الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا بعد نهاية فترة التوقف الدولي القادمة وفقاً لمصادر صحفية فرنسية.

يذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي، استهل مشواره في منافسات الدوري الفرنسي لموسم 2021/22 بالفوز على نادي تروا بهدفين لهدف، حملا توقيع النجم المغربي أشرف حكيمي، والمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، في حضور النجم الفرنسي كيليان مبابي.