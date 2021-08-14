غيابات مؤثرة في وسط ليفربول امام نوريتش سيتي في افتتاح الدوري الانجليزي

يدخل ليفربول مباراته امام نوريتش سيتي في افتتاح الدوري الانجليزي، بعد عصر اليوم السبت، 14 اغسطس 2021، دون بعض عناصره المؤثرين في خط الوسط، الأمر الذي سيُكبد محمد صلاح وساديو ماني عناء مساندة اللاعبين الذين سيختار كلوب البدء بهم في أم المعارك.

وأجبر المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب، على استبعاد لاعب الوسط الانجليزي الشاب كورتيس جونز، من تشكيلة الفريق امام نوريتش سيتي، بسبب بروتوكول الدوري الانجليزي المتعلق باصابات الرأس، حيث تعرض جونز لإصابة بارتجاج في المخ خلال لقاء ودي جمع الريدز بفريق أوساسونا الإسباني يوم الاثنين الماضي.

وكان ليفربول يعول الكثير على كورتيس جونز من أجل تعويض الغياب المحتمل للثنائي تياجو ألكانتارا وجوردان هندرسون.

ولم يستعد تياجو ألكانتارا كامل لياقته البدنية وجاهزيته للمشاركة ضد نوريتش سيتي، وحتى قبل 18 ساعة من المباراة فشل في الحصول على التصريح الطبي للعب اللقاء.

الأمر نفسه يخص قائد ليفربول جوردان هندرسون الذي أصيب إصابة طفيفة خلال مشاركته في 20 دقيقة أمام أوساسونا بعدما حل محل مينامينو في الدقيقة 71.

ولعب ليفربول مباراته الأخيرة قبل بداية الموسم الكروي الجديد بتشكيلة مكونة من «كيليهير وتسيميكاس وجو جوميز وإبراهيما كوناتي وويليامز وكورتيس جونز وفابينيو وأوكسليد تشامبرلين وجوردون وفيرمينو ومينامينو.