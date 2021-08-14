مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي في الجولة الـ 30 من منافسات الدوري المصري، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 14 أغسطس 2021.

يخوض الزمالك اليوم مباراة هامة وقوية عندما يحل ضيفاً على الاسماعيلي وسيسعي الأبيض الى تحقيق الفوز من أجل الأنفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري ووضع الوصيف الاهلي تحت الضغط قبل لقاءه أمام إنبي في وقت لاحق اليوم لصالح نفس الجولة.

ويدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه الاهلي، بعد أن لعب الزمالك 29 مباراة، فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

على الجانب الآخر يحتل الاسماعيلى المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

حقق الزمالك فوزاً صعباً على الاتحاد السكندري (زعيم الثغر) بهدفين مقابل هدف بالجولة الماضية في الدوري المصري، فيما تعادل الدراويش مع الاهلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والاسماعيلي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش؟ن على ستاد الاسماعيلية.

وتنقل مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت 1 ويتولي مهمة التعليق عليها “حاتم بطيشة”، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

يذكر ان الزمالك مع الإسماعيلي قد تقابلا بمسابقة الدوري المصري في 115 لقاء، فاز الزمالك في 51 لقاء وخسر 32 مباراة وتعادلا في 32 لقاء، وأحرز الزمالك 144 هدفا، بينما أحرز الإسماعيلي 119 هدفا.