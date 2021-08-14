شاهد فيديو اهداف مباراة مانشستر يونايتد وليدز في الدوري الانجليزي.. سحر برونو يضاهي بوجبا

شاهد فيديو اهداف مباراة مانشستر يونايتد وليدز في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 14-8-2021، والتي شهدت تألق بول بوجبا بصناعة 4 أهداف، وبرونو فيرنانديز بتسجيل هاترك -3 أهداف-.

بدأ مانشستر يونايتد مشواره بشكل مثالي، بعدما سحق ضيفه ليدز بنتيجة (5-1)، مساء اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد، ليتصدر جدول الترتيب بشكل مؤقت بفارق الأهداف.

وسجل اهداف مانشستر يونايتد أمام ليدز اليوم، كل من برونو فيرنانديز هاتريك (30، 54 و60)، ماسون جرينوود (52)، فريد (68)، بينما سجل لوك أيلنج هدف الطواويس الوحيد عند الدقيقة (48).

قدم مانشستر يونايتد شوط أول نموذجي، وصنع الشياطين الحمر أكثر من فرصة سانحة للتسجيل قبل أن يتمكن من زيارة شباك إيلان ميسير، بدا ليدز يونايتد عاجزًا عن فعل أي شيء على غير العادة.

وبعد أن أضاع ماسون جرينود فرصة التقدم بشكل مبكر، افتتح برونو فيرنانديز التسجيل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة (30)، بصناعة من بول بوجبا بعد خطأ في تمرير الكرة من البداية من قبل الحارس ميسير.

وحاول ميسير إرسال تمريرة طولية إلى منتصف الملعب، ليتم استخلاصها بسرعة من المدافع ليندلدوف ومررها إلى سكوت مكتومناي الذي مرر بدوره إلى بوجبا ليضع برونو في مواجهة المرمى بتمريرة سحرية لم يتوان البرتغالي في تحويلها بشباك ليدز.

سحر برونو يضاهي بوجبا

وواصل أصحاب الأرض المد الهجومي بقيادة برونو فيرنانديز وبول بوجبا على وجه الخصوص، وخلقوا العديد من الفرص الهجومية ولكن فشلوا في مضاعفة النتيجة لينتهي الشوط الأول بهدفٍ دون رد.

بدأ الشوط الثاني بشكل محموم بسلسلة من الأهداف، حيث عادل ليدز يونايتد النتيجة في الدقيقة (48)، عندما طارت تسديدة لوك أيلينج التي لا يمكن إيقافها من خارج منطقة الجزاء إلى الزاوية العليا، تاركة ديفيد دي خيا عاجزًا عن فعل أي شيء.

وجاء رد مانشستر يونايتد سريعًا عن طريق ماسون جرينوود في الدقيقة (52)، حينما تلقى تمريرة من بول بوجبا وانطلق بسرعة كبيرة من الجهة اليسرى قبل أن يدخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة أرضية سكنت شباك ميسيير.

وبعدها بدقيقتين فقط، أحرز برونو فيرنانديز الهدف الشخصي الثاني والثالث لليونايتد بأسيست هو الثالث لبول بوجبا، الذي روض كرة خارج منطقة الجزاء ومررها مباشرة إلى البرتغالي الذي تلاعب بمدافع ليدز قبل ان يسدد كرة ارضية عبرت خط المرمى.

وتمكن برونو فيرنانديز من الهاتريك والرابع لمانشستر يونايتد في الدقيقة (60)، بعدما تلقى تمريرة من المدافع فيكتور ليندلوف في ظهر دفاعات ليدز، سددها مباشرة في باتجاه المرمى لتعبر ميسيير وتستقر في الشباك.

وزاد مانشستر يونايتد الغلة بتسجيل الهدف الخامس عن طريق فريد في الدقيقة (68)، بصناعة رابعة من بول بوجبا، حيث تلقى كرة على الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية خارجة إلى البرازيلي ليسددها مباشرة بيسراه في مرمى ليدز.

شاهد فيديو اهداف مباراة مانشستر يونايتد وليدز في الدوري الانجليزي