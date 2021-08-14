ريال مدريد يوضح حقيقة إستبدال الدوري الإسباني بالانجليزي ويتهم الصحيفة الكتالونية بالتشويش

سارع ريال مدريد الإسباني إلى توضيح حقيقة إنتقاله للمشاركة في الدوري الانجليزي الممتاز بدلاً من الدوري الإسباني كما ذكرت صحيفة كتالونية، متهمًا مصدر الخبر، بالتشويش على النادي مع إنطلاق منافسات الليجا هذا الأسبوع.

ونشر ريال مدريد بياناً رسمياً عبر حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه “بالنظر إلى المعلومات التي نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو، والتي تقول بأن نادينا يدرس الانتقال من الليجا إلى الدوري الإنجليزي. نريد أن نوضح بأن المعلومات خاطئة ”

واتهم ريال مدريد الصحيفة الكتالونية بالتشويش على النادي الذي يستهل مشواره في الليجا مساء اليوم السبت بمباراة خارج ملعبه أمام ألافيس بالقول “فضلًا عن كونها سخيفة ومستحيلة. ما يريدونه هو إزعاج نادينا فقط.”

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية قد ذكرت صباح اليوم السبت، أن فلورنتينو بيريز ومجلس إدارته، يدرسون جدياً فكرة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، والانسحاب من الدوري الاسباني بسبب رئيس الرابطة “خافيير تيباس” وعداوته الكبيرة والمستمرة لرئيس ريال مدريد.