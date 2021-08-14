غيابات بالجملة في تشكيلة ريال مدريد في افتتاح الدوري الاسباني

يواجه ريال مدريد خطر التعرض لنتيجة سلبية في افتتاح الدوري الاسباني عندما يحل ضيفًا على ديبورتيفو الافيس في ملعب مينديزوروتزا بمدينة فيتوريا جاستيز شمال إسبانيا، بسبب عدم تعافي لاعبيه المهمين من الإصابات التي ألمت بهم قبل بداية الموسم الجديد 2022/2021.

ويغيب الظهير الأيمن الاسباني داني كارفاخال بداعي إصابة في الفخذ، ليواصل غيابه عن صفوف ريال مدريد للمباراة التاسعة على التوالي منذ آخر ظهور له في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، حين انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 1/1 على ملعب آلفريدو دي ستيفانو.

ولن يستفيد المدير الفني الايطالي كارلو أنشيلوتي من عودة لاعب الوسط الارتكاز داني سيبايوس إلى النادي الملكي بعد انتهاء إعارته الطويلة مع آرسنال، والتي امتدت لنحو 18 شهرًا.

وأصيب داني سيبايوس إصابة بالغة في الكاحل خلال مشاركته مع منتخب اسبانيا الاولمبي ضد منتخب مصر، في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2020 التي أقيمت في طوكيو خلال شهري يوليو واغسطس من هذا العام.

ومن المُرجح عودة داني سيبايوس إلى الملاعب منتصف شهر سبتمبر المقبل، أي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي مطلع الشهر نفسه.

وانضم إلى كاربخال وسيبايوس كل من الألماني توني كروس والاسباني ماريانو دياز، حيث أصيب الأول في الفخذ خلال التحضير للموسم الجديد، وأصيب الثاني خلال مباراة ميلان الودية بعد مشاركته في ال45 دقيقة الأولى.

ولن يحظى ريال مدريد بظهير أيسر اختصاصي في مباراته ضد ديبورتيفو آلافيس مساء اليوم السبت 14 أغسطس 2021، في الجولة الأولى من الليجا، بسبب عدم تعافي الفرنسي فيرلان ميندي من إصابة نادرة تعرض لها نهاية الموسم الماضي، بالاضافة إلى تعرض بديله البرازيلي مارسيلو لإصابة مفاجئة اثناء التدريبات التحضيرية لمباراة الافيس يوم أمس الجمعة.