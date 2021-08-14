مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 14-8-2021.

ينقل بث مباشر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة زيجو سبورت سيليكت الهولندية.

وتقام مباراة ليفربول ونوريتش سيتي، على ملعب كارو رود، وتنطلق صافرة البداية من الحكم الانجليزي أندريه مارينر، في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

عاد نوريتش سيتي سريعًا إلى الدوري الانجليزي الممتاز بقيادة المدرب دانيل فاركي للمرة الخامسة منذ 2004/2005، ومع ذلك، فإن محاولتهم الأخيرة في البريميرليج في 2019/20 شهدت تسجيلهم خمسة انتصارات فقط، و6 تعادلات، بينما تلقى 27 خسارة.

ولا يزال معدل فوز المدرب الألماني فاركي مع نوريتش سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز بنسبة 13.16%، هو ثاني أسوأ معدل لأي مدرب، لذلك سيشعر صاحب الـ44 عامًا أن لديه الكثير ليثبته هذه المرة.

وتبدو آمال نوريتش سيتي في تحقيق بداية مشرقة، ضئيلة حيث لم يحقق فريق “الكناري” أي فوز في مبارياته الثمانية السابقة في الجولة الأولى بالبريميرليج، تعادل 3 مرات، وتلقى 5 هزائم، وهي أطول سلسلة متواصلة من هذا القبيل، ومما زاد الطين بلة، أن آخر مباراة من هذا النوع كانت أمام ليفربول الذي سحق أبناء فاركي بنتيجة (4-1) في 2019/20!

على الجهة المقابلة، أنقذ ليفربول موسمه الكارثي بتحقيق سلسلة إيجابية في آخر عشر مباريات، انتصر في 8 مناسبات، وتعادل في اثنتين، ونجح في تحقيق المعجزة باحتلال المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وبتحقيق ليفربول انتصاران فقط في ست مباريات أمام الفرق الصاعدة في الموسم الماضي (تعادل 3 مرات، وخسر مرة واحدة)، أوضحت بشكل جلي أن شخصية الريدز التقليدية تحت قيادة يورجن كلوب لم تكن حاضرة، وقد يكون السبب الأكبر هو غياب الجماهير.

ولم يهزم ليفربول في افتتاح الدوري الانجليزي تحت قيادة كلوب فاز 5 مرات، وتعادل مرة واحدة، ولم يكن بإمكان الريدز اختيار خصم أفضل من نوريتش لبدء هذه الحملة.

ويفضل ليفربول مواجهة نوريتش بشكل دائم، ليس فقط لأنه لم يهزم أمام الكناري في 14 مباراة (12 نتصار، وتعادلين)، ولكن مسيرتهم الحالية من سبعة انتصارات متتالية على ابناء فاركي في ملعب كارو رود هي ثاني أفضل سلسلة انتصارات للريدز خارج ملعبه في الدوري الانجليزي.