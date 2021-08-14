مانشستر يونايتد يعلن ضم فاران من ريال مدريد ويقدمه لجماهير أولد ترافورد قبل مباراة ليدز

أعلن رسمياً، مانشستر يونايتد الإنجليزي عن صفقة انتقال المدافع الفرنسي “رفائيل فاران” قادما من ريال مدريد، قبل تقديمه أمام جماهير أولد ترافورد مع ضربة البداية لمباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليدز يونايتد ظهر اليوم السبت.

وكشف مانشستر يونايتد النقاب عن صفقة المدافع الفرنسي على موقعه على الانترنت حيث قال “يسر نادي مانشستر يونايتد الإعلان عن توقيع رافائيل فاران، وإبقائه في النادي حتى يونيو 2025.”

وأضاف بيان مانشستر يونايتد “فاران، 28 عامًا، هو أحد أكثر اللاعبين تتويجًا في كرة القدم العالمية وقد جمع أكثر من 19 لقبًا في مسيرته حتى الآن، بما في ذلك أربع بطولات دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب من الدوري الاسباني وكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا الذي مثّله في 79 مباراة دولية وكان ضمن التشكيلة الفرنسية الأخيرة في بطولة يورو 2020 الماضية.”

ونجح مانشستر يونايتد في إقتناص توقيع رفائيل فاران من ريال مدريد الاسباني خلال الميركاتو الصيفي 2021، مستغلاً رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة بعيداً عن الدوري الاسباني، إلا أن شروط الحجر الصحي داخل إنجلترا، أجل الإعلان الرسمي ليتزامن مع إنطلاق الدوري الإنجليزي في موسمه الجديد.

ماذا قال فاران بعد توقيع عقود انتقاله إلى مانشستر يونايتد؟

عبر رافائيل فاران عن سعادته البالغة بالتوقيع مع الشياطين الحمر، و أضاف: “مانشستر يونايتد هو أحد أكثر الأندية شهرة في كرة القدم العالمية، وفرصة المجيء إلى هنا واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أمر لا يمكنني رفضه.”

وكشف مدافع ريال مدريد السابق عن سبب قدومه إلى مانشستر يونايتد، وأهداف المستقبلية مع النادي بالقول “هناك الكثير الذي أريد تحقيقه في مسيرتي وأعلم أنني أنضم إلى فريق مليء باللاعبين الرائعين الذين سيكون لديهم نفس التصميم للفوز بالمباريات والألقاب. ”

وأردف قائلاً “بعد أن تحدثت إلى المدير الفني، أستطيع أن أرى مدى التقدم الذي تم إحرازه خلال المواسم القليلة الماضية وأنا الآن أنضم إلى مجموعة جاهزة للعب على أعلى مستوى.”

وختم بطل كأس العالم حديثه قائلاً “أريد أن أحدث تأثيرًا هنا وسأبذل قصارى جهدي لأصبح جزءًا من تاريخ هذا النادي اللامع.”

ماذا قال المدير الفني لمانشستر يونايتد عن صفقة رفائيل فاران؟

تحدث المدير الفني النرويجي لنادي مانشستر يونايتد “أولي جونار سولشاير” عن رفائيل فاران، وقال بعد التوقيع الرسمي: “أنا سعيد للغاية لأننا نجحنا في تأمين أحد أفضل المدافعين في العالم على مدى السنوات العشر الماضية.”

وتابع ” رفائيل هو المدافع المفضل لدينا والذي تتبعناه على مدى فترة طويلة من الزمان، ونحن نعرف كم هو محترف متفانٍ.”

وأكمل “لدينا عمق كبير في المدافعين الدوليين وسيضيف مهاراته الهائلة وقيادته لهذه المجموعة. إنه مدافع فريد من نوعه يتمتع بمزيج نادر من سمات المستوى الأعلى التي أعرف أنها ستساعد لاعبينا الأصغر سنًا.”

وختم مدرب مانشستر يونايتد حديثه بالقول “لقد فاز بكل شيء هناك (مع ريال مدريد) لكنني أعلم أنه لا يزال مصممًا على النجاح، ولا أطيق الانتظار للترحيب به في الفريق.”