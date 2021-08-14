موعد مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة الهلال والطائي والقنوات الناقلة والمعلق في اليوم الثالث والأخير من الجولة الأولى بـ الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

سيبدأ نادي الهلال حملة الدفاع عن لقبه حينما يستضيف الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين “الطائي”، وذلك على ستاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، في ختام الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الموج الأزرق موسم 2021/2022، بقيادة المدرب الجديد، البرتغالي ليوناردو جارديم، وسيسعى لمواصلة تألقه على المستوى المحلي بتحقيق لقبه الثالث على التوالي لأول مرة في تاريخه منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين.

واكتفى نادي الهلال بالتعاقد مع ثنائي أجنبي جديد في الميركاتو الصيفي 2021، حيث ضم مهاجم بورتو السابق، المالي موسى ماريجا بشكل مجاني، والبرازيلي ماتيوس بيريرا قادمًا من صفوف وست بروميتش الإنجليزي في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.

وقررت إدارة الزعيم بقيادة فهد بن نافل الإبقاء على الخماسي الأجنبي، المدافع الكوري جانغ هيون سو، والجناح البيروفي آندري كاريلو، والمهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، ولاعب الوسط الكولومبي جوستافو كويلار وصانع الألعاب الأرجنتيني لوسيانو فييتو.

على الجهة المقابلة، يسعى الطائي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، لإعطاء لاعبيه دفعة معنوية تساعدهم على الظهور بشكلٍ جيد في المناسبات القادمة، بعد عودته إلى الدوري السعودي للمحترفين، لأول مرة منذ هبوطه في موسم 2007/2008.

وحصل نادي الطائي على شهادة الكفاءة المالية يوم أمس الجمعة، وسجل صفقاته الأجنبية الجديدة التي أبرمها في الميركاتو الصيفي 2021، وهم الحارس البلغاري مارتن لوكوف، والبرازيليين لوكاس ألفيس وجوميز دينر، والمهاجم السويسري سيفاس ماليلي، والمهاجم الزيمبابوي ناوليدج موسونا.

متى موعد مباراة الهلال والطائي؟

ويحين موعد مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي، اليوم السبت 14 أغسطس 2021، وتنطلق صافرة البداية من الحكم القطري سعود علي العذبة، في تمام الساعة 20:55 بتوقيت السعودية، 19:55 بتوقيت مصر، 17:55 بتوقيت جرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي؟

ينقل بث مباشر مباراة الهلال والطائي على قناة Ssc1 HD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عيسى الحربين”.