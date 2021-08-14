تشكيلة مانشستر يونايتد الاساسية امام ليدز في افتتاح الدوري الانجليزي

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فضل المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد اولي جونار سولشاير الدفع بالجناح الدولي الويلزي دانييل جيمس في تشكيلة الفريق الاساسية امام ليدز يونايتد في افتتاح الدوري الانجليزي اليوم السبت 14 اغسطس، بدلاً من الجناح القادم من بوروسيا دورتموند جادون سانشو.
وسيجلس جادون سانشو على دكة بدلاء مانشستر يونايتد بينما سيغيب إريك بايي وإدينسون كافاني وعماد ديالو وجيسي لينجارد بعد دخولهم الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.
وسيغيب المهاجم الدولي الانجليزي ماركوس راشفورد لإصابة في الكتف، والظهير الايسر البرازيلي أليكس تيليس لإصابة في الكاحل.
ومن المحتمل غياب دين هندرسون وفيل جونز عن هذه المباراة، بينما لن يغيب سوى دييجو يورينتي عن صفوف ليدز يونايتد.
تشكيلة مانشستر يونايتد اليوم ضد ليدز يونايتد
دافيد دي خيا
لوك شو – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – وان بيساكا
فريد – سكوت مكتوميناي
دانييل جيمس – برونو فيرنانديز – بول بوجبا
ماسون جرينوود
دكة بدلاء مانشستر يونايتد
ديوجو دالوت – توم هيتون – أنتوني مارسيال – خوان مانويل ماتا – نيمانيا ماتيتش – آندرياس بيريرا – جادون سانشو – فان دي بيك – براندون ويليامز.
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