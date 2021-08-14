تعرف موعد مباراة المريخ وحي وادي نيالا في الدوري السوداني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يواصل فريق المريخ المضي قدما نحو صدارة جدول ترتيب الدوري السوداني، مع بدء العد التنازلي لانتهاء الموسم الحالي.



المريخ هو حامل لقب الموسم الماضي، لكنه حاليا يحتل المركز الثاني خلف غريمه الهلال، بعد أن خاض كل فريق 25 مباراة حتى الآن.

يستضيف ملعب الخرطوم مباراة المريخ وحي وادي نيالا، مساء يوم الأحد.

وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي.

من المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناة الملاعب والرياضة السودانية، على الهواء مباشرة.

يذكر أن الهلال يخوض مباراة في نفس اليوم، حين يواجه ضيفه هلال الفاشر.