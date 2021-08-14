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الأهلي يواجه إنبي وكلاسيكو الزمالك والإسماعيلي وعودة الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -     

يشهد اليوم، السبت، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة ضمن منافسات والإنجليزي.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها

الممتاز

مانشستر يونايتد x ليدز يونايتد – الساعة الواحدة والنصف على قناة bein sports 1 premium

x كريستال بالاس – الساعة الرابعة عصرا على قناة bein sports 1 premium

إيفرتون x  ساوثهامتون – الساعة الرابعة عصرا على قناة  beIN Sports Connect

ليستر سيتي x وولفرهامبتون – الساعة الرابعة عصرا على قناة  beIN Sports Connect

واتفورد  x أستون فيلا – الساعة الرابعة عصرا على قناة  bein sports xtra 2

بيرنلي  x  برايتون – الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports Connect

نوريتش سيتي x   – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة bein sports 1 premium

أوساسونا x إسبانيول – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال مايوركا x ريال بيتيس – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1

قاديش x ليفانتي – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1

ديبورتيفو ألافيس x  – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي

ليل x نيس  – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 3      

باريس سان جيرمان x ستراسبورج – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 3 

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا x غزل المحلة – الساعة السابعة مساء على قناة OnTime Sports 2

الإسماعيلي x الزمالك – الساعة السابعة مساء على قناة OnTime Sports

الأهلي x إنبي – الساعة التاسعة مساء على قناة OnTime Sports

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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