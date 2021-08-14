الأهلي يواجه إنبي وكلاسيكو الزمالك والإسماعيلي وعودة الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يشهد اليوم، السبت، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة ضمن منافسات الدوري المصري والإنجليزي.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد x ليدز يونايتد – الساعة الواحدة والنصف على قناة bein sports 1 premium

تشيلسي x كريستال بالاس – الساعة الرابعة عصرا على قناة bein sports 1 premium

إيفرتون x ساوثهامتون – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

ليستر سيتي x وولفرهامبتون – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

واتفورد x أستون فيلا – الساعة الرابعة عصرا على قناة bein sports xtra 2

بيرنلي x برايتون – الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports Connect

نوريتش سيتي x ليفربول – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة bein sports 1 premium

الدوري الإسباني

أوساسونا x إسبانيول – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال مايوركا x ريال بيتيس – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1

قاديش x ليفانتي – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1

ديبورتيفو ألافيس x ريال مدريد – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي

ليل x نيس – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 3

باريس سان جيرمان x ستراسبورج – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 3

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا x غزل المحلة – الساعة السابعة مساء على قناة OnTime Sports 2

الإسماعيلي x الزمالك – الساعة السابعة مساء على قناة OnTime Sports

الأهلي x إنبي – الساعة التاسعة مساء على قناة OnTime Sports