الأهلي يواجه إنبي وكلاسيكو الزمالك والإسماعيلي وعودة الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -
يشهد اليوم، السبت، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة ضمن منافسات الدوري المصري والإنجليزي.
ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد x ليدز يونايتد – الساعة الواحدة والنصف على قناة bein sports 1 premium
تشيلسي x كريستال بالاس – الساعة الرابعة عصرا على قناة bein sports 1 premium
إيفرتون x ساوثهامتون – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect
ليستر سيتي x وولفرهامبتون – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect
واتفورد x أستون فيلا – الساعة الرابعة عصرا على قناة bein sports xtra 2
بيرنلي x برايتون – الساعة الرابعة عصرا على قناةbeIN Sports Connect
نوريتش سيتي x ليفربول – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة bein sports 1 premium
أوساسونا x إسبانيول – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1
ريال مايوركا x ريال بيتيس – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1
قاديش x ليفانتي – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1
ديبورتيفو ألافيس x ريال مدريد – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الفرنسي
ليل x نيس – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 3
باريس سان جيرمان x ستراسبورج – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 3
الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا x غزل المحلة – الساعة السابعة مساء على قناة OnTime Sports 2
الإسماعيلي x الزمالك – الساعة السابعة مساء على قناة OnTime Sports
الأهلي x إنبي – الساعة التاسعة مساء على قناة OnTime Sports