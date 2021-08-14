شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية تتصارع على الهبوط.. المقاولون يهرب والحرب تشتعل بين البنك الأهلي وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم صراع على الهبوط يتنافس عليه 4 أندية والتى تشهد المباريات المتبقة لهم أجواء ساخنة بسبب قرب النقاط بينهم، حيث تشهد المباريات المتبقية لقاءات حاسمة فى حصد بطولة الدورى المصرى الممتاز والهبوط إلى دورى الدرجة الثانية والتى تسعى الأندية الأربعة لتفاديه للبقاء ضمن دورى الأضواء و الشهرة.

يقترب المقاولون العرب من البقاء فى بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عقب الفوز على الجونة الجولة الماضية وحصد النقطة 32 و التواجد فى المركز الرابع عشر ويتبقى مواجهة أسوان و مصر المقاصة و غزل المحلة و الاتحاد السكندرى .

يسعى فريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال من البقاء فى بطولة الدوري المصري الممتاز عقب الصعود له الموسم الحالى حيث جاء وضع الفريق حاليا فى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب البطولة برصيد 29 نقطة جمعهم الفريق من الفوز فى 5 و الخسارة 11 و التعادل 14 ويتبقى له مواجهة مصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والزمالك.

يحاول فريق أسوان فى الاستمرار ببطولة الدورى المصرى الممتاز رغم صعوبة الموقف الى يتواجد به حيث يحتل المركز السادس عشر بجدول ترتيب البطولة برصيد 27 نقطة حيث من مراكز الهبوط الثلاثة ويسعى زهرة الجنوب خلال المباريات المتبقية من حصد النقاط أملا فى سقوط الاندية المنافسة للارتقاء الى أحد مراكز البقاء ويتبقى له مواجهة المقاولون العرب وبيراميدز وسموحة والأهلى.

يقترب وادى دجلة من الهبوط الى دورى الدرجة الثانية حيث يحتل المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة، حيث يحتاج إلى معجزة كروية للبقاء فى بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم حيث يتبقى له مواجهة الزمالك والإسماعيلي وسيراميكا والإنتاج الحربى .