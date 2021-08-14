شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة رقمية بين الزمالك والإسماعيلي قبل صدام الإيجيبشن ليج الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الإسماعيلى والزمالك على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز،وستلعب نتائج الزمالك فى مباريات الدورى المتبقية فى تحديد بطل الدورى بشكل كبير، بحيث يعود الدرع الغائب لأحضان أبناء ميت عقبة إذا حقق لاعبوه الفوز فى المباريات الخمسة الأخيرة دون الانتظار لنتائج المنافس.

1_يحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

2_فاز الفارس الأبيض على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الاهلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

3_أشرف بن شرقى هو هداف الزمالك برصيد 13 هدفاً فى الدوري، فيما يعد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الاسماعيلى هو هداف الدراويش برصيد 11 هدف.

4_أحمد سيد زيزو هو أكثر لاعب صنع أهداف للزمالك برصيد 6 تمريرات سحرية فيما يعد احمد مدبولى هو أكثر من صنع أهداف للإسماعيلى برصيد 5 تمريرات.

5_حصد الزمالك 12 ركلة جزاء فى 29 مباراة ، فيما حصد الاسماعيلى على 7 ركلات جزاء فى 29 مباراة.

6_حصل لاعبو الزمالك على 47 كارت أصفر فى 29 مباراة فيما تعرض ثلاثة لاعبين للطرد، فيما حصد لاعبو الاسماعيلى على 65 كارت أصفر فى 29 مباراة فيما تعرض 5 لاعبين للطرد.

7_في الموسم الماضي انهى الزمالك الدوري فى المركز الثانى برصيد 68 نقطة بينما كان الاسماعيلى فى المركز الثانى عشر بالمسابقة برصيد 41 نقطة.

8_هذا الموسم هو الـ 62 للزمالك في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الأهلى ، بينما تعرض الاسماعيلى للهبوط مرة واحدة.

9_القيمة السوقية لفريق الزمالك 19.15 مليون يورو مقابل 7.63 مليون يورو لفريق الاسماعيلى.

10_حقق الزمالك الدوري 12 مرة فى تاريخه فيما استطاع النادى الإسماعيلى التتويج بلقب الدورى الممتاز 3 مرات فى أعوام (1967 - 1991 - 2002)، بينما حصد دورى منطقة القناة عام 1932.

11_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الزمالك والاسماعيلى بفوز الفارس الابيض بهدفين مقابل هدف فى الجولة 13 للمسابقة على ستاد القاهرة الدولى ، سجل ثنائية الزمالك اوباما وفرجانى ساسى وسجل للدراويش شكرى نجيب.

12_ يفتقد الزمالك أهم أوراقه في لقاء الإسماعيلي بغياب هدافه المغربي أشرف بن شرقي للإيقاف فيما يستعيد الإسماعيلي جهود حسين السيد الظهير الأيسر بعد نهاية إيقافه