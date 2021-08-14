شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زكى لـ"كاتونجا" بعد العودة للزمالك: كنت أتمنى عودتك الموسم الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسين زكى المدير الفنى السابق لكرة اليد بنادى الزمالك على تهنئة كريم هنداوى "كاتونجا" على عودته لصفوف الفريق الأبيض بداية من الموسم الجديد لتدعيم صفوف الفريق.

وعلق زكى على عودة كاتونجا بنشر صورته على إنستجرام، قائلا: "ألف ألف مبروك يا كيمو .. معلش كانت المفروض تكون السنة اللى فاتت .. بس الحمد لله المهم إنك رجعت بيتك".

أنهى هنداوى إجراءات انضمامه للفريق الأبيض الخميس الماضى، بعدما دفع الزمالك الشرط الجزائى للنادى المقدونى قبل سفر بعثة المنتخب لأولمبياد طوكيو 2020.

وأعلن نادي آر كيه يورو فارم المقدوني، رحيل حارسه المصري كريم هنداوي إلى نادي الزمالك في الموسم المقبل، وقال النادي المقدوني في بيان رسمي إن الزمالك، اشترى عقد هنداوي الذي انضم للفريق في شهر فبراير، وكان عقده ممتداً حتى يونيو2022.

ويعد هنداوى ثالث صفقات كرة اليد فى الزمالك بعد التعاقد مع سيف الدرع قادما من هليوبوليس و محمد بسيونى مودى قادما من سبورتنج.

يأتى ضم هنداوى فى ظل رغبة اللجنة المؤقتة للزمالك فى تدعيم حراسة المرمى، فى ظل رحيل محمد على حارس الفريق للاحتراف فى فرنسا.

ويعيش كريم هنداوى حالة معنوية مرتفعة الفترة الحالية، بعد حالة التألق الكبيرة التى ظهر عليها مع المنتخب الوطنى فى أولمبياد طوكيو التى حقق فيها الفراعنة المركز الرابع فى نتيجة لم تحصل من قبل على مستوى المنتخبات العربية أو الأفريقية، وكان هنداوى صاحب دور كبير فى ذلك نظرا لتفوقه الكبير فى أغلب مباريات الفراعنة.