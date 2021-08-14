شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصبح إنبى الضحية السادسة فى فيلم "رايح جاى" للأهلى بالدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي مع دقات التاسعة مساء اليوم السبت اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره إنبي على استاد الأهلى والسلام ضمن الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وسقط المارد الأحمر في فخ التعادل الايجابى مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع سموحة سلبياً في نفس الجولة.

وفي حالة فوز فريق الأهلي على نظيره انبى سيكون النادي السادس هذا الموسم من مسابقة الدوري المصري الذي يتفوق عليه المارد الأحمر ذهابا وإيابا، بعد الفوز على الإنتاج الحربي والمقاصة، والاتحاد السكندري، والمقاولون العرب وسيراميكا لا سيما أن انبى خسر من الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة 13 للمسابقة ، سجل الاهداف حسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية وسجل لانبى رامى صبرى من ركلة جزاء.

ويدخل الأهلي مباراة إنبي وفي رصيده 65 نقطة جمعها على مدار 29 جولة، بعدما حقق الفوز في 19 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا».

وتعادل في 8 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز -البنك الأهلي- الإسماعيلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض إنبي مباراة اليوم في المركز السابع برصيد 39 نقطة جمعها من 29 مباراة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 12 مباراة، وخسر في 8 مباريات.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مبارياته المقبلة أمام انبى الليلة ثم طلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس وأمام أسوان أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏