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الأهلى يعلن وصول أوجستى بوش للقاهرة لقيادة فريق السلة

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القاهرة - سامية سيد - قال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن الإسباني أوجستي بوش المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي» وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

 

وأوضح، أن أوجستي سوف يجتمع مع الجهاز المعاون له؛ من أجل الترتيب لفترة الإعداد ووضع خطة العمل الخاصة بالاستعداد لارتباطات فريق «رجال سلة الأهلي».

 

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفني بوضع خطة الإعداد وفقا للمنافسات التي سوف يخوضها فريق « رجال سلة الأهلي» في الموسم المقبل بما يحقق تطلعات جماهير الأهلي، والمنافسة على الفوز بكل البطولات.

 

ولد أوجستي بوش في ، عام 1972 بالتحديد يوم 3 مايو، حيث يبلغ من العمر 49 عاما، وبدأ الخواجة مسيرته التدريبية مع سي بي كورنيلا كمساعد مدرب في عام 1995، وتدرج بعد ذلك فى تدريب الفرق حتى تولى تدريب الزمالك فى نوفمبر الماضى خلفا لطارق سليم.

 

وقّع الخواجة الإسبانى على عقود تدريب الزمالك حتى نهاية موسم 2020/2021، ونجحت القبعة الإسبانية أن تقتنص لقب البطولة الأفريقية لافروليج  BAL   والتى أقيمت تحت إشراف الـNBA، لأول مرة ليصبح أوجستى أول مدرب على الإطلاق يفوز بلقب BAL، كما فاز مع الفريق الأبيض ببطولة الدوري المحلي.

أوجستي أعلن رفضه تجديد تعاقده مع الزمالك، والذى انتهي بنهاية الموسم الحالي، بعد حصوله على لقب الدورى ودوري أبطال أفريقيا مع الفريق الأبيضن وأعلن أوجستي قراره عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" معلنا نهاية مسيرته الناجحة رغم قصرها مع الزمالك، وقاد بوش سلة الأبيض للتتويج ببطولتى أفريقيا ودورى السوبر فى أقل من 30 يوما وفتح صفحة مع الأفراح.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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