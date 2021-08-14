شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن وصول أوجستى بوش للقاهرة لقيادة فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن الإسباني أوجستي بوش المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي» وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد.
وأوضح، أن أوجستي سوف يجتمع مع الجهاز المعاون له؛ من أجل الترتيب لفترة الإعداد ووضع خطة العمل الخاصة بالاستعداد لارتباطات فريق «رجال سلة الأهلي».
ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفني بوضع خطة الإعداد وفقا للمنافسات التي سوف يخوضها فريق « رجال سلة الأهلي» في الموسم المقبل بما يحقق تطلعات جماهير الأهلي، والمنافسة على الفوز بكل البطولات.
ولد أوجستي بوش في برشلونة، عام 1972 بالتحديد يوم 3 مايو، حيث يبلغ من العمر 49 عاما، وبدأ الخواجة مسيرته التدريبية مع سي بي كورنيلا كمساعد مدرب في عام 1995، وتدرج بعد ذلك فى تدريب الفرق حتى تولى تدريب الزمالك فى نوفمبر الماضى خلفا لطارق سليم.
وقّع الخواجة الإسبانى على عقود تدريب الزمالك حتى نهاية موسم 2020/2021، ونجحت القبعة الإسبانية أن تقتنص لقب البطولة الأفريقية لافروليج BAL والتى أقيمت تحت إشراف الـNBA، لأول مرة ليصبح أوجستى أول مدرب على الإطلاق يفوز بلقب BAL، كما فاز مع الفريق الأبيض ببطولة الدوري المحلي.
أوجستي أعلن رفضه تجديد تعاقده مع الزمالك، والذى انتهي بنهاية الموسم الحالي، بعد حصوله على لقب الدورى ودوري أبطال أفريقيا مع الفريق الأبيضن وأعلن أوجستي قراره عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" معلنا نهاية مسيرته الناجحة رغم قصرها مع الزمالك، وقاد بوش سلة الأبيض للتتويج ببطولتى أفريقيا ودورى السوبر فى أقل من 30 يوما وفتح صفحة مع الأفراح.