شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نورهان أشرف لاعبة اليد: بحلم أكون شيف وبحب فؤاد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "نورهان أشرف" لاعبة كرة اليد فى نادى الطيران والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما أنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

السفر.

الحمام.

فؤاد المهندس.

محمد منير.

شيف.

لا.. هتجاهل المعاكسات.

ياسمين عبد العزيز.

الكاجوال.

يكون رياضى أفضل.