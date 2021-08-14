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شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراتي الزمالك ضد الإسماعيلي والأهلي وإنبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم السبت الموافق 14 / 8 / 2021 بالدوري المصرى ثلاثة لقاءات تجمع الإسماعيلي مع الزمالك على استاد الإسماعيلية ومباراة سيراميكا وغزل المحلة على استاد السويس ومباراة الأهلي وإنبي على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين للمسابقة.الإسماعيلي ضد الزمالك
تقام مباراة الإسماعيلى والزمالك في تمام السابعة مساء اليوم السبت على استاد الإسماعيلية وفاز الفارس الأبيض على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الاهلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.
الأهلي ضد إنبي
تقام مباراة الأهلي وإنبي في تمام التاسعة مساء اليوم السبت على استاد الأهلى والسلام وسقط المارد الأحمر في فخ التعادل الايجابى مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع سموحة سلبياً في نفس الجولة.
تقام مباراة سيراميكا وغزل المحلة في تمام السابعة مساء اليوم السبت على ستاد السويس الجديد في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفلاحين مع وادى دجلة بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.
شهد استمرار محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على صدارة القائمة برصيد 19 هدفا ويأتى أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا فى المركز الثانى برصيد 15 هدفا، وأشرف بن شرقى نجم الزمالك، الذى حجز المركز الثالث برصيد 13 هدفا، بينما حجز عمر كمال عبد الواحد المركز الرابع برصيد 12 هدفا.
محمد شريف الأهلي 19
أحمد ياسر ريان سيراميكا 15
أشرف بن شرقي الزمالك 13
عمر كمال المصري البورسعيدي 12
فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11
أحمد سمير طلائع الجيش 11
رامي صبري إنبي 10
مصطفى فتحي سموحة 10
يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10
عمرو جمال طلائع الجيش 10
حسام حسن سموحة 9
باسم مرسي مصر المقاصة 9
أحمد علي البنك الأهلي 9
شيمليس بيكيلى مصر المقاصة 9
عمر السعيد الجونة 9