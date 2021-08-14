شكرا لقرائتكم خبر عن الجهة الإدارية تطالب اتحاد الكرة بخطاب اعتماد اللائحة الجديدة من الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، اللجنة التى تدير اتحاد الكرة بإرسال خطاب اعتماد اللائحة الجديدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وترغب الجهة الإدارية فى التأكد من اعتماد فيفا للنسخة الأخيرة من اللائحة التى أرسلتها الجبلاية لوزارة الرياضة قبل مراجعتها واعتمادها ونشرها فى الوقائع الرسمية.

وبدأت أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وتحديدا أندية القسمين الثانى والثالث، لتجهيز لارسال خطابات إلى اتحاد الكرة ووزارة الرياضة من أجل فتح باب الترشح للانتخابات أول سبتمبر المقبل تمهيدا لإجراء الانتخابات واختيار مجلس جديد.

وكشف مسئولو اللجنة الأولمبية أن لائحة اتحاد الكرة الجديدة تتضمن إقامة الانتخابات بعد 75 يوما من الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشح، ما يعنى أنه إذا فتحت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة باب الترشح للانتخابات أول سبتمبر المقبل تجرى الانتخابات فى نوفمبر أو ديسمبر المقبلين بحد أقصى.

وأضاف مسئولو اللجنة الأولمبية، أن اللائحة تتضمن فى نفس الوقت بنداً انتقالياً يسمح للجنة الحالية بإقامة الانتخابات خلال 15 يوماً من فتح باب الترشح، دون التقيد بشرط الـ75 يوما لإجراء الانتخابات.

وأوضح مسئولو اللجنة أن الفيفا وافق على هذا البند لرغبته فى الإسراع بإقامة الانتخابات، بدليل أنه طالب اللجنة الحالية بإجراء الانتخابات خلال شهر من تعيينها فى ديسمبر الماضى.