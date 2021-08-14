شكرا لقرائتكم خبر عن 4 انتصارات و 7 هزائم.. ماذا قدم إيهاب جلال ضد الزمالك قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك مع دقات السابعة مساء اليوم السبت ضيفاً ثقيلا على نظيره الإسماعيلى على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الاهلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ومن المقرر أن تكون مباراة اليوم بين الزمالك والإسماعيلى غاية فى القوة والإثارة فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة .

وتأتي سخونة ومتعة المواجهة في قيادة إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق الزمالك، لفريق الإسماعيلي وقيادته القلعة الصفراء لتحقيق أفضل أداء ونتائج بعد تولي المهمة بالموسم الحالي.

ونستعرض أرقام إيهاب جلال في المواجهات التي يخوضها أمام الزمالك:

-خاض جلال 13 مواجهة ضد الزمالك.

-حقق إيهاب جلال 4 انتصارات وخسر 7 مرات وتعادل مرتين

-حقق إيهاب جلال 3 انتصارات مع المقاصة على الزمالك ، كما حقق فوز وحيد مع المصري البورسعيدي على الزمالك.

-آخر انتصار حققه إيهاب جلال على الزمالك كان ذلك في موسم 2019 خلال تولي مهمة تدريب المصري.

-أخر هزيمة لإيهاب جلال أمام الزمالك حينما خسر الاسماعيلى من الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقى بدور الستة عشر لكأس مصر فى 27 مايو 2021.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.