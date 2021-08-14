شكرا لقرائتكم خبر عن قبل صدام الليلة .. تعرف على نتائج حلمى طولان ضد الأهلى في 21 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلي مع نظيره إنبي على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد مباراة الليلة هى الصدام رقم 22 بين المارد الاحمر وحلمى طولان المدير الفنى لإنبى ، حيث خاض طولان قبل صدام الليلة 21 مواجهة أمام الأهلى خلال قيادته لأندية حرس الحدود، والمصري، وبتروجت، واتحاد الشرطة، والزمالك، وسموحة، وطلائع الجيش، والاتحاد السكندري، إنبى.

ولم يتمكن طولان من تحقيق الانتصار على الأهلى سوى فى مرتين فقط، الأولى خلال ولايته لحرس الحدود، وحينها فاز بثلاثية نظيفة على ملعب المكس بالإسكندرية، بمنافسات الدورى الممتاز موسم 2012-2013، بينما قاد الاتحاد للفوز على الفريق الأحمر فى المرة الثانية، بالدور الأول من موسم 2018-2019، بنتيجة 4-3.

كما شهدت مواجهات طولان مع الأهلى 3 تعادلات، حققها مع فرق حرس الحدود، والمصرى البورسعيدي، بينما تحقق التعادل الثالث بينهما حينما كان مديرًا فنيًا للزمالك.

وخسر طولان 16 مباراة أمام الأهلى، أكبرها خلال قيادته للزمالك فى عام 2013، بنتيجة (4/2)، ضمن منافسات مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا بملعب الجونة، وآخرها في الجولة الثانية والثلاثين بالدور الثانى لدوري الموسم الماضى حينما فاز الاهلى بثلاثية دون رد حملت توقيع مروان محسن هدفين وجونيور أجاى هدفاً.

وتعد محطة طولان مع حرس الحدود التى نال خلالها أكبر عدد من الهزائم أمام الأهلي، إذ خسر فى 6 مناسبات، ما يعادل نصف عدد المباريات التى خسرها أمام أبناء التتش خلال مشواره التدريبى بالكامل.

وكانت الخسارة الاخيرة لطولان أمام الاهلى فى الدور الاول لدوري هذا الموسم حينما خسر انبى من المارد الاحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى 24 ابريل 2021 بالجولة 13 للمسابقة على ستاد بتروسبورت ، سجل الاهداف حسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية وسجل لانبى رامى صبرى من ركلة جزاء.