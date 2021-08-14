شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب جهاد جريشة مع الزمالك والإسماعيلى قبل كلاسيكو أولاد العم الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك مع دقات السابعة مساء اليوم السبت ضيفاً ثقيلا على نظيره الإسماعيلى على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الاهلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة الاسماعيلى والزمالك مكون من :جهاد جريشة (حكم ساحة) - سمير جمال ووائل إحسان (مساعدان) - محمد عبد الحافظ (حكم رابع) - أحمد الغندور (حكم فيديو) - محمود بسيوني (مساعد حكم فيديو).

جريشة الذى تقلد الشارة الدولية فى 2008 وشارك بنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا وأدار لقاء إنجلترا وبنما فى مرحلة المجموعات، أشهر خلال الموسم الماضي 36 ورقة صفراء و2 حمراء واحتسب 7 ركلات جزاء.

كشف حساب جهاد جريشة أمام الزمالك

وتعد مباراة اليوم المواجهة رقم 26 التى يتولى جريشة إدارتها للفريق الأبيض، حيث سبق وأدار 25 مواجهة للزمالك آخرها أمام بيراميدز التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

أدار الحكم جهاد جريشة للزمالك 25 مباراة حقق الأبيض الفوز فى 9، وخسر فى مثلها، وتعادل فى 7 مباريات، احتسب خلالها 35 ركلة جزاء، بينما أشهر البطاقة الصفراء 48 مرة، وبطاقة حمراء واحدة.

وسيدير جريشة مباراة الإسماعيلي والزمالك للمرة الثالثة، في 2011 انتهى اللقاء الأول بلا أهداف وفي 2013 تفوق الزمالك بهدفين دون رد.

وأدار جهاد جريشة مباراتين للزمالك هذا الموسم، الأولى أمام المقاولون العرب، في أول جولات الدوري الممتاز، وفاز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين، سجلهما محمود علاء ومصطفى محمد. والمباراة الثانية جمعت الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني للدوري، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، سجل لبيراميدز عبد الله السعيد ثم أدرك أشرف بن شرقي التعادل من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

كشف حساب جهاد جريشة أمام الاسماعيلى

وسبق لجريشة ادارة 29 مباراة للاسماعيلى فاز 9 تعادل 13 خسر 7 له 37 هدفًا عليه 33 هدفًا كلين شيت 10 لقاءات ، كان أخرها مباراة بيراميدز التى انتهت بالتعادل الايجابى 2-2 بالجولة 25 لدوري هذا الموسم .