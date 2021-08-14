شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الثنائى المهدد بالإيقاف فى الأهلي قبل مواجهة إنبي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق إنبي في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، على استاد الأهلي والسلام، لحساب الأسبوع الـ30 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على إنبي، وحصد نقاط المباراة الثلاث، ومواصلة المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويتواجد فى الأهلى قبل المباراة ثلاثة لاعبين فى جعبتهم إنذارين هما ياسر إبراهيم وعمرو السولية بجانب الغائب عن المباراة محمد شريف، وفى حال حصول الثنائى ياسر والسولية على الإنذار الثالث الليلة سيغيبان عن مباراة الطلائع المقرر لها الثلاثاء المقبل، بينما يتواجد سبعة لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم علي معلول وسعد سمير وحمدى فتحى وأليو ديانج وجونيور أجاي وكهربا ووالتر بواليا.

ويحتل الأهلي المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 61 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.